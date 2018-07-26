В мяче Путина нашли «жучок»

В подаренном Путиным Трампу мяче нашли передатчик

Чип в подарок

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки российский лидер подарил американскому коллеге мяч Чемпионата мира по футболу-2018. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию со стороны зарубежных СМИ — внутри таких мячей установлен чип, который может служить передатчиком.

Как оказалось, в мяче, подаренном Трампу, действительно содержится NFC-чип, основная функция которого заключается в беспроводной передаче данных.

Таким образом, мяч может подключаться к устройствам, которые находятся в непосредственной близости от него — например, смартфонам или планшетам. Если внимательно посмотреть на подарок, то на одной из сторон можно увидеть значок с волнами, похожий на пиктограмму технологии беспроводного интернета Wi-Fi.

They found a chip in the ball that Putin gave Trump. I guess the chip helps people to listen into Trump's unsecured calls that he uses instead of a secure one. Like Trump and Putin don't talk to each other enough, he calls him on the phone constantly! pic.twitter.com/SwG4WzUbcs— Muckmaker™ (@RealMuckmaker) 25 июля 2018 г.

Этот чип не является скрытым «сюрпризом» и не делает мяч шпионским устройством. Напротив, эта функция стала частью маркетинговой кампании производителя, который предлагает владельцам мяча использовать чип, чтобы смотреть лучшие моменты матча, получать информацию о футболистах, а также эксклюзивных предложениях и конкурсах.

Представитель компании отказался комментировать вопрос Bloomberg о том, смогут ли печально известные «русские хакеры» взломать смартфон президента США Трампа с помощью технологии NFC. Кроме того, доподлинно неизвестно, был ли подаренный мяч модифицирован заранее, хотя производитель отрицает любую возможность вмешательства в оригинальный чип.

«Если вы спросите меня, то я бы проверил тот футбольный мяч на «жучки» и не разрешил бы заносить его в Белый дом».

«Мы не будем давать дальнейших комментариев касательно процедур обеспечения безопасности», — заявила Сандерс.

Эксперт по кибербезопасности Скотт Шобер рассказал CNN , что не верит в то, что NFC-технология может быть использована для шпионажа.

«Эта технология требует непосредственного контакта между двумя устройствами, буквально до пары сантиметров. Если у кого-то были злонамеренные мотивы, то они явно выбрали не ту технологию», — заявил Шобер.

Эксперт добавил, что подарок от России наверняка несколько раз просветили с помощью рентгеновских лучей, чтобы удостовериться, что чип не является источником радиосигнала.

Предупрежден — значит вооружен

Технология NFC имеет широкое распространение — во многих современных смартфонах средней ценовой категории и выше установлен соответствующий чип, с помощью которого пользователь может осуществлять бесконтактную оплату, например, воспользоваться сервисом Apple Pay или Google Pay.

В теории, NFC-чип можно запрограммировать таким образом, чтобы инициировать хакерский взлом мобильного телефона. В 2015 году Forbes писал о том, что некий инженер с помощью такого чипа отправил команду смартфону на базе Android, предлагающую владельцу гаджета перейти по ссылке. В случае успешного перехода на устройство попадал вирус, заражающий смартфон.

Тем не менее такая атака подразумевает, что пользователь проигнорирует вероятную опасность и согласится скачать неизвестный файл, проигнорировав все нормы безопасности. Маловероятно, что Дональд Трамп, окруженный советниками по кибербезопасности, может стать жертвой такой прямолинейной атаки.

Как бы то ни было, защищенность Трампа от действий хакеров давно вызывает головную боль у службы безопасности американского президента. Глава США отказывается от существующего протокола и не разрешает ежемесячно обновлять свой телефон, так как ему это «слишком неудобно». На протяжении полугода Трамп пользуется одним и тем же гаджетом, с помощью которого в том числе отправляет свои знаменитые на весь мир твиты.

По мнению экспертов, такие необдуманные действия политика угрожают национальной безопасности страны, ведь хакерский взлом твиттер-аккаунта Дональда Трампа может привести к необратимым последствиям во всем мире.