Пока русские толстеют, американцы спиваются

Пока русские толстеют, американцы стремительно спиваются

России и большинстве стран ЕС нарастают положительные тенденции, связанные с алкоголем: население все меньше пьет и все реже умирает от пьянства. Правда, у россиян появился «американский порок» — ожирение. Совсем другая картина в США и Британии: там стали пить больше, а умирать — чаще, при этом одним из самых популярных напитков становится водка. Медики советуют: англосаксам пора перенимать русский опыт.

Вокруг стран «золотого миллиарда» сложилось немало мифов, в том числе о том, что там умеют «пить культурно». Как оказалось, не умеют.

Исследования, проведенные в Англии и США, зафиксировали взрывной рост смертности от алкоголизма. В богатейших странах мира, диктующих всему свету стандарты и стиль жизни, население откровенно «лезет в бутылку», чего не наблюдалось с начала 1980-х годов.

В Великобритании в 2015–2016 годах смертность, вызванная злоупотреблениями спиртным, выросла на 4%, а если считать с 1980-х — на треть. Каждый год алкоголизм уносит жизни 33 тыс. англичан, а национальная служба здравоохранения ежегодно тратит на лечение алкоголиков более 3 млрд фунтов стерлингов. Медики предупреждают: если население Британии не бросит пить, его лечение приведет к кризису всей системы бесплатного здравоохранения.

Еще мрачнее статистика в США. Не успела страна осознать, что погрязла в опиоидной эпидемии, как новые исследования показали: современных американцев убивают не только наркотики, но и старый добрый алкоголь. Смертность от выпивки даже превышает смертность от героина и обезболивающих. В период с 2002-го по 2014 год она выросла на 37%.

Алкоголизм — причина большинства предотвратимых смертей в США. Так врачи называют гибель пациента, которая не произошла бы, если бы он вел здоровый образ жизни. На счету алкоголя — 88 тыс. американских жизней в год. Медианная смертность от алкоголизма — 28,5 на 100 тыс. человек.

Лучше всего дела обстоят в штате Юта, населенном непьющими мормонами (22,4 смерти на 100 тыс.), хуже всего — в Нью-Мексико (50,9 смерти на 100 тыс.). Но и те, и другие показатели вопиюще не соответствуют таковым в большинстве развитых стран мира. Впрочем, американцам есть куда стремиться. В то время как в целом по ЕС смертность от алкоголя постоянно падает, в странах Балтии и Румынии она только растет — от 70 до 100 смертей на 100 тыс. населения.

Если смотреть на расовый состав пьющих американцев, проявится абсолютно новый тренд. Традиционно лидерство в этой печальной категории удерживают эскимосы Аляски и индейцы — 60 смертей на 100 тысяч человек. Однако чемпионом по росту смертности стали белые американцы в возрастной категории от 45 до 54 лет. Среди их ровесников других национальностей — и чернокожих, и мексиканцев — смертность падает из года в год, но среди белых растет пугающими темпами.

Особенно впечатляющие темпы демонстрируют наименее образованные американцы. Смертность от отравления алкоголем в их среде с 2000-го по 2015 год выросла в 4,5 раза. Смертность от обусловленного алкоголем цирроза печени — на 50%. Социологи из Принстонского университета Энн Кейс и Ангус Дитон , проанализировав собранную ими статистику, назвали белых американцев среднего возраста «потерянным поколением».

Интересно вот что: потребление алкоголя как такового в США тоже растет, но куда более медленными темпами. Откуда же столь высокая смертность? Журналисты обратились с этим вопросом к специалистам. Главная версия медиков — люди стали употреблять алкоголь одновременно с опиоидами, а это смертельно опасно.

Еще одна причина — популярность рецептов на антидепрессанты типа ксанакса. Содержащийся в них бензодиазепин вступает в такую реакцию с алкоголем, что может убить пациента.

А еще американцы стали банально чаще напиваться. По данным американских врачей, около 16 млн граждан США страдают от алкогольной зависимости и регулярно злоупотребляют, однако лечение проходят только 8% из них.

Меняются и вкусовые предпочтения. Послевоенное поколение беби-бумеров увлекалось пивом, тогда как поколение миллениалов выбирает более крепкие напитки. Самый популярный из них, вопреки распространенным стереотипам, не виски, а водка. В результате миллениалы спиваются гораздо быстрее, чем их родители.

Например, смертность от цирроза печени с 1999-го по 2016 год выросла на 65%. А среди американцев в возрастной категории от 25 до 34 лет она вообще росла невиданными темпами — по 10% в год. Еще больше впечатляет смертность от рака печени — за тот же период времени она удвоилась.

Те же проблемы с печенью обнаружились и в Великобритании. С 1970-х число алкогольно обусловленных заболеваний, в том числе циррозов, опухолей и панкреатитов, выросло в четыре раза.

За последние десять лет американцы стали откровенно злоупотреблять алкоголем, то есть выпивать больше пяти порций за раз. Особенно сильно увлеклись этим женщины (число злоупотребляющих выросло на 60%) и пожилые люди после 65 лет (рост около 65%).

В серьезном пьянстве, мешающем нормальной учебе и работе, сейчас признаются на 84% американок больше, чем десять лет назад. Среди стариков рост составил 107%, то есть алкоголиков в этой возрастной категории стало в два раза больше.

Говоря об алкоголизме женщин, психологи и наркологи склонны винить масс-культуру. Действительно, сегодня трудно увидеть фильм или сериал, в котором харизматичная героиня коротает вечер или ведет беседу без бокала вина в руке. Этот завладевший умами штамп был абсолютно немыслим в американском кино 30–40 лет назад.

Труднее объяснить рост пьянства среди пожилых американцев. Возможно, на них производят впечатление исследования ученых, нанятых производителями алкоголя. Согласно их данным, умеренная выпивка укрепляет сосуды и сердце, снижает риск возникновения деменции, предотвращает болезнь Альцгеймера. Серьезные медики давным-давно развенчали эти мифы, однако спиртовое лобби регулярно оплачивает откровенно фейковые исследования, являющиеся рекламой его продукции.

Британские и американские СМИ открыто говорят о кризисе алкогольной зависимости в своих странах. Однако бороться с пьянством труднее, чем даже с опиоидами. Оно слишком укоренено в традициях общества, является слишком важным фактором в выстраивании отношений.

Все начинается с традиционных попоек в колледжах и университетах — пропустив оные, студент автоматом превращается в изгоя и лузера. Продолжается в барах, куда полагается ходить с коллегами после работы. Развивается в массовых загулах в отпуске (кто не видел пьяные британские орды в Испании или Португалии , тот просто там не был). Отказ от алкоголя означает разрыв этих общественных связей, расторжение своеобразного «коллективного договора».