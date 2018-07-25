Россию запугали «тяжелыми последствиями»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возможное будущее вмешательство России в выборы в США грозит Москве "тяжелыми последствиями".
"Попытки вмешаться в нашу демократию столкнутся с тяжелыми последствиями", — сказал Помпео, выступая в сенате.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".