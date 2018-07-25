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«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
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Ведущая в США по-русски оскорбила американцев 

Рамблер 46 минут назад
Ведущая американского комедийного шоу «Перерыв» (The Break) Мишель Вулф выучила русский язык для нового выпуска программы, в котором она шутила на тему встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РЕН ТВ.
После того, как она в шутливой манере высказала разочарование поведением американского лидера, за ее спиной появился огромный флаг Российской Федерации.
Затем Вулф заявила, что за выходные выучила несколько фраз на русском языке.
«Спасибо, спасибо! Рада быть здесь. Как поживаете? Здесь есть кто-нибудь из Санкт-Петербурга? Мне кажется, пахнет говядиной по-строгановски. Эй, ребята, вы когда-нибудь замечали, что американцы тупые? Американцы такие тупые…», — произнесла она по-русски.
После встречи Трампа и Путина американского президента раскритиковали за слабое, как показалось многим политикам и журналистам, выступление на совместной пресс-конференции.
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