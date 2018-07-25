Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»

«Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — говорится в декларации, подписанной госсекретарём Майком Помпео.

Кроме того, в документе отмечается, что США призывают Россию «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

В июне, как писали СМИ, американский президент Дональд Трамп в разговоре с лидерами стран «Большой семёрки» назвал Крым российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.