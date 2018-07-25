Звезду Трампа уничтожили в Голливуде

Вандал уничтожил киркой звезду Трампа на аллее славы Голливуда

Сообщается, что вандал достал кирку из футляра для гитары, раздробив звезду так, что ее куски разлетелись по всей улице. Описание внешности мужчины отсутствует, уточняет телеканал.

Это не первый инцидент, который произошел со звездой Трампа на аллее славы Голливуда. За несколько дней до голосования на президентских выборах в ноябре 2016 года ее уничтожил вандал, одетый в форму строителя.