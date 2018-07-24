Помпео считает, что власти Ирана должны изменить свое поведение 

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что властям Ирана следует изменить свое поведение. С таким заявлением выступила во вторник руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Госсекретарь ясно дал понять, что единственное изменение, которое мы хотим [от Ирана], — это изменение поведения", — заявила Науэрт. Она также подчеркнула, что любые утверждения о том, что Помпео мог говорить о смене правящей власти в ИРИ, являются неправильной интерпретацией его слов.
"Мы обсуждаем с нашими партнерами по всему миру восстановление санкций в отношении Ирана. Считаем власти Ирана ответственными за ужасающие действия, к которым они были причастны во многих частях света", — также отметила она.
Ранее в воскресенье Помпео раскритиковал политику Ирана, сравнил высшее руководство Исламской Республики с мафиозной структурой и обвинил руководителя и духовного лидера Исламской Революции аятоллу Али Хаменеи в коррупции.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в рамках которого с Ирана должны были быть сняты ранее наложенные санкции. Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит политический курс.