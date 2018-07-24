Помпео считает, что власти Ирана должны изменить свое поведение

"Госсекретарь ясно дал понять, что единственное изменение, которое мы хотим [от Ирана], — это изменение поведения", — заявила Науэрт. Она также подчеркнула, что любые утверждения о том, что Помпео мог говорить о смене правящей власти в ИРИ, являются неправильной интерпретацией его слов.

"Мы обсуждаем с нашими партнерами по всему миру восстановление санкций в отношении Ирана. Считаем власти Ирана ответственными за ужасающие действия, к которым они были причастны во многих частях света", — также отметила она.

Ранее в воскресенье Помпео раскритиковал политику Ирана, сравнил высшее руководство Исламской Республики с мафиозной структурой и обвинил руководителя и духовного лидера Исламской Революции аятоллу Али Хаменеи в коррупции.