Трампа пересадят в российский самолет

Президента США пересадят в российский самолет

ВВС США обнародовали некоторые подробности программы создания двух новых самолетов для президента страны. Контракт с Boeing будет заключен без обычного в таких случаях конкурса, сумма сделки составит 3,9 миллиарда долларов — причем в документе нет ни слова о скидке в $ 1,5 млрд, якобы лично выторгованной Дональдом Трампом у главы Boeing Денниса Муйленбурга. Наконец, президент США, члены его семьи и администрации будут летать на лайнерах, построенных для России

20 июля на сайте госзакупок правительства США появилось обоснование необходимости обновления президентского авиапарка. По американским законам, если правительственная организация планирует заключить контракт без проведения открытого конкурса, ей необходимо привести веские аргументы в пользу этого решения, иначе сделка может и не состояться. Так в мае конгрессмены заблокировали заявку на замену холодильников в нынешнем президентском самолете, хотя речь там шла всего о 24 миллионах долларов.

Для перемещений по миру президент Соединенных Штатов использует VC-25, специальную версию Boeing 747. Огромный самолет рассчитан на перевозку 70 человек, оснащен всеми необходимыми главе государства системами связи, имеет медицинский блок с операционной и защищен от последствий ядерного взрыва. Таких самолетов у президента два, тот из них, что находится в воздухе с главой государства на борту, имеет позывной Air Force One.

К 2025 году построенная в конце 80-х пара VC-25А будет иметь коэффициент одновременной готовности 28 процентов, то есть самолеты будут готовы к полету менее чем в трети случаев, говорится в обосновании. Степень готовности новых VC-25Bs на протяжении всего их жизненного цикла будет вдвое выше — порядка 56 процентов. Также военные заявили, что поддерживать в исправном состоянии старые самолеты гораздо дороже, чем новые. Еще один пример экономии — оба "борта номер один" не будут построены с нуля. В президентские самолеты переделают два коммерческих Boeing 747, построенных для авиакомпании из России, но не переданных ей, поскольку заказчик обанкротился.

VC-25Bs оснастят военной версией спутниковой навигации GPS, транспондер сменит принятая в ВВС США система распознавания "свой-чужой". Эти системы позволят Air Force One летать использорвать как гражданские воздушные коридоры, так и летать над закрытыми зонами, используя различные источники данных для навигации и контроля воздушного движения, объяснили авиаторы. Президентский самолет получит две вспомогательных силовых установки для запуска двигателей на земле без посторонней помощи и обеспечения резервного энергоснабжения в воздухе. Еще в "борту номер один" прорежут пару дополнительных дверей: одну перед крылом, другую в хвостовой части.

— Дополнительные выходы понадобятся, например, в случае, если самолет президента приземлится на площадке, не приспособленной к обслуживанию Boeing 747. Две двери позволят сотрудникам и пресс-корпусу Белого дома быстро подняться на борт, не используя президентский вход, — рассказали военные.

Заключение госконтракта без конкурса обосновано необходимостью "выполнить неофициальное соглашение от 20 февраля 2018 года между президентом США Дональдом Трампом и председателем совета директоров Boeing Деннисом Муйленбургом". Примечательно, что в документе не упоминается о скидке в 1,5 миллиарда долларов, пишет The Drive. О снижении цены самолетов Трамп объявил после переговоров с Муйленбургом. В обосновании упоминается лишь возможность сэкономить $ 200 млн, если Boeing получит право нанимать субподрядчиков для интеграции систем Air Force One и сам будет их сертифицировать. Контрактом предусмотрена поставка новых самолетов к 2024 году. Намерение Трампа перекрасить президентский самолет военные комментировать не стали.