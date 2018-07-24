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Российские хакеры попробовали «обесточить» США
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Американские СМИ сообщили о доступе «российских хакеров» к энергосетям в США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США заявили о якобы полученном «российскими хакерами» доступе к энергетическим сетям США.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По данным сотрудников МВБ, группа хакеров «Стрекоза», которую считают российской, проникла в защищённые и изолированные сети электроэнергетических компаний США.
В ведомстве считают, что «хакеры» могли нарушить энергоснабжение.
Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обвинила Россию в попытке через социальные сети «посеять раздор» среди американских граждан.
Россию неоднократно обвиняли в хакерских атаках по всему миру. Официальные лица страны опровергают данные обвинения.
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