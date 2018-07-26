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Трамп поведал о своем реальном отношении к ЕС
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Трамп поведал о своем реальном отношении к ЕС 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о теплых отношениях между США и Европейским союзом.
«Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото [главой Еврокомиссии] Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга!» — написал американский лидер в своем микроблоге.
25 июля Трамп и Юнкер провели в Вашингтоне встречу. По ее итогам было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США.
Юнкер отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться «якорем глобальной стабильности».
1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.
«Мы договорились запустить тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы», — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.
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