Трамп поведал о своем реальном отношении к ЕС

«Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото [главой Еврокомиссии] Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга!» — написал американский лидер в своем микроблоге.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

25 июля Трамп и Юнкер провели в Вашингтоне встречу. По ее итогам было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США.

Юнкер отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться «якорем глобальной стабильности».

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.