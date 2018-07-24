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Критикующая Трампа газета NY Daily News увольняет половину сотрудников
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Критикующая Трампа газета NY Daily News увольняет половину сотрудников 

Газета.Ru 24 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Руководство ежедневной газеты The NY Daily News приняло решение о массовом увольнении сотрудников отдела новостей, а также главного редактора издания Джима Рича. Об этом сообщает The Associated Press.
Согласно имеющей информации, такие изменения руководство газеты объясняет стремлением превратить газету в издание, работающее в цифровом формате. Как отмечается, после массовых увольнений газета займется освещением новостей, связанных с преступностью, гражданским правосудием и государственной ответственностью.
По словам Рича, для тех, кто «ненавидит демократию» наступил хороший день. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал руководство компании Tronc, которой в настоящее время принадлежит эта газета, пересмотреть решение об увольнении.
Ранее сообщалось, что дочь посла США в России уходит с Fox News после критики в адрес Трампа.
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