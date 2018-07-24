Критикующая Трампа газета NY Daily News увольняет половину сотрудников

Руководство ежедневной газеты The NY Daily News приняло решение о массовом увольнении сотрудников отдела новостей, а также главного редактора издания Джима Рича. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно имеющей информации, такие изменения руководство газеты объясняет стремлением превратить газету в издание, работающее в цифровом формате. Как отмечается, после массовых увольнений газета займется освещением новостей, связанных с преступностью, гражданским правосудием и государственной ответственностью.