Американцы недовольны действиями Трампа в Хельсинки

Опрос: 51% американцев не одобряют действия Трампа в Хельсинки

Как следует из итогов нового опроса, 65% американцев верят в то, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании в США. По сравнению с июлем прошлого года их число выросло на 8%. До 30% выросло число тех, кто считает, что вмешательство России оказалось на пользу Трампу. В прошлом году такую точку зрения высказывал лишь каждый четвертый опрошенный (24%).

В то же время, как следует из опроса, через полтора года после прихода в Белый дом Трамп пользуется поддержкой подавляющего большинства (88%) членов Республиканской партии . Более высокий уровень поддержки (91%) был лишь у 43-го президента США Джорджа Буша — младшего

На вопрос о предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, когда будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 сенаторов, каждый второй опрошенный (49%) заявил, что большинство в Конгрессе нового созыва будет у членов Демократической партии . При этом 43% считают, что республиканцы сохранят за собой контроль над обеими палатами Конгресса.

Опрос по телефону, в котором участвовал 900 человек, проводился с 15 по 18 июля. Уровень погрешности опроса оценивается в 3,2%.