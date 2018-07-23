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Американцам наплевать на «вмешательство» России в выборы
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Американцам наплевать на «вмешательство» России в выборы 

News.ru 1 час назад
Фото: Scott Olson / Getty Images
Американский институт общественного мнения Gallup провел социологический опрос, целью которого было выяснение основных проблем, волнующих рядовых американцев. Полученные результаты показали, что вопросы предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов в США жителей страны беспокоят гораздо меньше, чем качество руководства и нелегальная иммиграция.

Американцев не волнуют хакеры из РФ

Обвинения Вашингтона во вмешательствах российской стороны в президентские выборы в США звучали неоднократно. РФ такие заявления опровергала.
Однако истерия относительно якобы российского вторжения, оказывается, охватила лишь политический истеблишмент США. Опрос был проведён в июне 2018 года. Согласно результатам, 15% американцев волновала экономическая ситуация в стране. Ещё 19% не устраивали действия властей и плохое руководство. Около 14% респондентов были обеспокоены иммиграцией и особенно растущим числом нелегальных мигрантов. Примерно 7% населения США тревожит расизм.
А вот будто бы имевшее место «вмешательство» России в американские выборы важной проблемой назвали менее 1% опрошенных.
News.ru писал в начале июня о том, что россияне, в свою очередь, тремя самыми большими проблемами считают здравоохранение (28% опрошенных), сферу образования (23%) и экономическое положение страны в целом (21%). Выводы были сделаны аналитиками ВЦИОМ.

Слишком добрый Трамп

После встречи лидеров двух сверхдержав в Хельсинки 16 июля, американские СМИ обвинили Дональда Трампа в слишком мягком подходе к Владимиру Путину, в том числе и по вопросу вмешательства в выборы. Сам Трамп считает своё поведение дипломатией.
«Я встретил жестокую критику от фейковых СМИ за то, что был слишком добр с президентом Путиным. Раньше они могли бы назвать это дипломатией», — написал Трамп в Twitter.
СМИ в США также сообщали, что главные помощники президента убедили его отказаться от своих слов относительно «вмешательства России» в американские выборы, которые он произнёс на пресс-конференции в Хельсинки. Об этом сообщило, в частности, агенство АР. Трамп заявил, что не представляет, зачем России понадобилось бы вмешиваться в ход голосования. Президент США также заявил, что не видит причин не верить словам президента России о невмешательстве.
Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент страны Майкл Пенс якобы убедили американского лидера, что он зашёл слишком далеко, заявив о доверии президенту России Владимиру Путину в вопросе вмешательства. С помощниками Трампа солидарны в этом вопросе глава Пентагона Джим Мэттис, госсекретарь Майк Помпео и лидеры республиканцев в Конгрессе.
В итоге уже на следующий день после саммита Дональд Трамп назвал свои слова оговоркой. Он пояснил, что доверяет выводам американских спецслужб. Чуть позже, в интервью телеканалу CBS, Трамп рассказал о личной ответственности Путина за вмешательство России в американские выборы.
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