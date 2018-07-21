«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США

Глава Белого дома заявил, что в США начата подготовка к возможному визиту Владимира Путина в Вашингтон. Это высказывание вызвало острую реакцию со стороны американской разведки и различных политиков. «Газета.Ru» рассказывает, удастся ли Трампу разыграть «российскую» карту перед избирателями в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным, которая прошла 16 июля в Хельсинки , была плодотворной, а свои взаимоотношения с российским лидером он охарактеризовал как «очень хорошие».

«Саммит с Россией был очень успешным. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать реализацию некоторых вопросов, которые мы обсудили, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, мирное урегулирование на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие. Существует множество ответов на эти вопросы — некоторые простые, некоторые сложные… Но все они могут быть решены», — написал Трамп в своем твиттере.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что подготовка к этой второй встрече в США уже начата. По крайней мере, об этом говорила представитель Белого дома Сара Сандерс

«Президент Трампа дал поручение [советнику президента США по нацбезопасности] Джону Болтону пригласить президента Путина в Вашингтон этой осенью, и это обсуждение уже ведется», — написала она в твиттере 19 июля.

Первоначально ожидалось, что Путин и Трамп встретятся в Аргентине на полях саммита «большой двадцатки» в конце ноября, однако американские СМИ отмечают, что речь может идти о полноценном визите президента России в США осенью этого года.

Вместе с тем пока неясно, в каком формате пройдет встреча: идет ли речь о двустороннем саммите в Вашингтоне, или российский президент прибудет в Нью-Йорк , где состоятся мероприятия сессии Генассамблеи ООН

Разведка в негодовании

Андреа Митчелл. В России официального приглашения от Вашингтона пока не получили, однако само желание Трампа пригласить Путина застало врасплох директора Национальной разведки США Дэна Коутса . Влиятельный американский чиновник узнал об этом от журналистки NBC

После того как Митчелл сказала Коутсу, что Белый дом пригласил Путина с визитом в сентябре этого года, глава разведки попросил ее повторить услышанное. «Хорошо. Это будет что-то особенное», — сказал Коутс после того, как репортер повторила свои слова.

При этом Трамп сослался на Коутса на пресс-конференции в Хельсинки. По словам главы Белого дома, сотрудники главного разведчика США сообщили ему, что Россия вмешалась в американские выборы. Трамп также отметил, что Путин заверил его, что это не так, и он поверил его словам.

Эти заявления вызвали жесткую реакцию СМИ. Они негодованием отметили, что Трамп поверил «противнику», а не данным своей разведки. Прибыв в США, Трамп даже стал заявлять, что он оговорился, и позже дезавуировал свои высказывания.

Как отмечает The New York Times , негативную реакцию на визит Путина в Вашингтон выразил и предшественник Коутса на этом посту генерал Джеймс Клэпер, который отметил, что приглашение Путина — бывшего офицера КГБ — в Белый Дом создает риск для «безопасности».

В свою очередь, бывший глава московской резидентуры CNN Стив Холл отметил, что после встречи Трампа и Путина в Хельсинки у него сложилось четкое убеждение, что российский лидер обладает «компрометирующими материалами» о Трампе. Впрочем, подобные заявления не новы — сам Путин ранее опровергал эту информацию и подчеркивал, что подобных материалов у него нет.

Столь жесткая реакция в отношении возможного визита российского президента со стороны представителей разведывательного сообщества свидетельствует о том, что в американской внешнеполитической элите есть серьезные оппоненты линии Трампа на сближение с Россией.

Во многом их настроения основаны на убеждении, что Россия вмешивалась в выборы США.

Негативное отношение к возможному визиту Путина также связано с просьбой Москвы разрешить российским правоохранителям допросить американского финансиста Билла Браудера , главу компании Hermitage. Имя Браудера на пресс-конференции с Трампом упомянул Путин, сказав, что тот незаконно вывел средства из России.

Упоминание в таком контексте Макфола как человека, который интересует власти России, «создает плохой прецедент», говорит «Газете.Ru» ведущий американский политолог, эксперт Центра Карнеги Эндрю Качинс

Наплевал на торпеды

Приглашая Путина в США, Трамп сознательно действует вопреки своему окружению, считает Качинс. «Его состояние такое „Наплевать на торпеды!“ — говорит эксперт. Речь идет об известном в Америке высказывании американского адмирала Дэвида Фаррагута „Наплевать на торпеды и полный вперед!“ Его используют, когда описывают рискованный характер человека.

Возможно, такую уверенность Трампу дает то, что, несмотря на критику со стороны части истеблишмента и либеральных СМИ, избиратели-республиканцы считают, что президент США „хорошо поработал“ на встрече в Хельсинки.

Согласно опросу телекомпании CBS , так считают 68% республиканцев. В свою очередь, 83% демократов не одобряют поведения президента США во время саммита.

Для Трампа важна поддержка „ядерного электората“, и именно это придает ему силы в стремлении наладить отношения с Путиным, говорит ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталья Бубнова.

По мнению программного директора Совета по международным делам Ивана Тимофеева, сторонникам Трампа из числа республиканцев импонирует тот факт, что, по их мнению, президент США говорит с Москвой с позиции силы, не уступая в ключевых моментах. Он уверен, что визит Путина будет демонстрировать избирателям, что „мы все правильно делаем“. Эксперт не исключает, что визит состоится в намеченные сроки.

В свою очередь, Бубнова из ИМЭМО РАН считает, что Трамп с помощью возможного визита Путина хочет показать своему окружению свою самостоятельность, однако она убеждена, что визит вряд ли состоится. Сам Путин в такой обстановке враждебности не захочет ехать в Вашингтон, говорит эксперт.

Вместе с тем, если визит Путина в США и состоится, то явно после промежуточных выборов в декабре 2018 года, полагает эксперт центра Карнеги Качинс.

Эти выборы чрезвычайно важны для Трампа — не только для сохранения контроля республиканцев над конгрессом, но и для укрепления позиции „собственной фракции“ сторонников внутри Республиканской партии. Американские президенты нередко откладывают визиты в страны своих коллег на период промежуточных выборов.

Правда, есть примеры, когда встречи на высшем уровне используют для укрепления своих позиций на промежуточных выборах. Так поступил президент США Рональд Рейган , когда встретился с советским лидером Михаилом Горбачевым Исландии за три недели до выборов в конгресс.

Несмотря на то что результаты саммита были позитивными — СССР и США договорились о сокращении вооружений, — итоги выборов оказались для республиканцев провальными: они потеряли большинство в обеих палатах, контроль над которыми перешел к Демократической партии