Кардиолога Буша-старшего застрелили в США

В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный застрелил кардиолога бывшего президента Джорджа Буша-старшего , сообщает KHOU11.

Инцидент произошел недалеко от Техасского медицинского центра. Жертва и убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, напавший сделал два выстрела. Доктор Марк Хауснехт скончался от полученных ранений.

UPDATE on this morning's fatal shooting at 6600 Main Street: pic.twitter.com/Srgvcss4rW— Houston Police (@houstonpolice) 20 July 2018 Убийца объявлен в розыск, это белый или латиноамериканский мужчина лет 30, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке. Был одет в жилет и шорты.

Statement by President @GeorgeHWBush on the tragic death of Houston cardiologist Dr. Mark Hausknecht. pic.twitter.com/Wl0g6IK3c5— Jim McGrath (@jgm41) 20 July 2018 ​Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача.

​"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", — заявил Буш-старший.