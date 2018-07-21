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Кардиолога Буша-старшего застрелили в США
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В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: АР
В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный застрелил кардиолога бывшего президента Джорджа Буша-старшего, сообщает KHOU11.
Инцидент произошел недалеко от Техасского медицинского центра. Жертва и убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, напавший сделал два выстрела. Доктор Марк Хауснехт скончался от полученных ранений.
Убийца объявлен в розыск, это белый или латиноамериканский мужчина лет 30, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке. Был одет в жилет и шорты.
​Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача.
​"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", — заявил Буш-старший.
Джордж Герберт Уокер занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы.
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