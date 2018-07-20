Украинские активисты напали на твиттер Трампа

Украинские активисты решили напасть на твиттер Трампа

Координатор движения «Автомайдан Киев» и один из организаторов «Люстрационного комитета Майдана» Дмитрий Карп призвал своих сторонников к кампании на официальной странице американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Карп, обращаясь к соратникам в Facebook, заявил, что американский лидер пришел к власти в некоторой степени благодаря Twitter.

«Наша задача — сделать ленту сообщений под его твитами красной от напоминаний об Олеге Сенцове», — заявил Дмитрий Карп.

Активист призвал забросать Трампа сообщениями с заготовленными красно-черными картинками. По задумке организатора, посты с призывами освободить украинского режиссера, осужденного в России за организацию терактов в Крыму , должны сопровождаться хэштегами #TrumpFreeSentsov и #FreeSentsov.

Картинки сопровождаются подписями «Начни со спасения одной жизни», «Начни освобождать Крым с освобождения Сенцова», «Докажи, что ты можешь», «Покажи им, что ты можешь» и другими.

«Только массовое давление на Трампа через его канал коммуникации с 53 миллионами избирателей заставят его действовать», — заявил он.

Между тем, следы информационной атаки на Твиттер Трампа в настоящее время не бросаются в глаза.

Напомним, Госдеп США ранее требовал от России освободить людей, задержанных якобы по «политическим и религиозным мотивам». Москва заявила, что у Вашингтона нет морального права требовать от России осужденных за терроризм, тем более что сами США ведут «постоянную охоту» за российскими гражданами в третьих странах. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что общественный резонанс не может влиять на вероятность помилования Сенцова, он сам должен инициировать эту процедуру.

Дмитрий Карп также похвалился тем, что украинским активистам удалось «положить рейтинг ФИФА на официальной странице».