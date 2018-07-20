Парламентарии США захотели вновь приехать в Россию

Парламентарии США задумались о новом визите в Россию

«Планируют визит еще одни коллеги. Пока не хочу оглашать их имена», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, Москва предлагала Вашингтону исключить всех парламентариев из черных списков, но американцы отказались, передает РИА «Новости»

Антонов уточнил, что визит российских парламентариев в США не состоится раньше выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре.

Посол также сообщил, что Россия и США работают над созданием группы по бизнес-сотрудничеству.

Дональда Трампа в Антонов заявил, что Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов встречи президентов России и США Владимира Путина Хельсинки . Он признался, что «смешанная» реакция на встречу глав государств была ожидаема, однако не ожидал таких отзывов.

Напомним, делегация американских конгрессменов посетила Россию в начале июля. Политиков ожидал «холодный прием», когда они вернулись на родину.