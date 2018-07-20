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Парламентарии США захотели вновь приехать в Россию
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Парламентарии США задумались о новом визите в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Делегация американских законодателей может вновь посетить Россию, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на международном дискуссионном клубе «Валдай».
«Планируют визит еще одни коллеги. Пока не хочу оглашать их имена», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, Москва предлагала Вашингтону исключить всех парламентариев из черных списков, но американцы отказались, передает РИА «Новости».
Антонов уточнил, что визит российских парламентариев в США не состоится раньше выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре.
Посол также сообщил, что Россия и США работают над созданием группы по бизнес-сотрудничеству.
Антонов заявил, что Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Он признался, что «смешанная» реакция на встречу глав государств была ожидаема, однако не ожидал таких отзывов.
Напомним, делегация американских конгрессменов посетила Россию в начале июля. Политиков ожидал «холодный прием», когда они вернулись на родину.
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