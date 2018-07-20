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Помпео уверен в попытке России вмешиваться в выборы
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Помпео «глубоко уверен», что Россия будет пытаться вмешиваться в выборы 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: АР
Госсекретарь США Майк Помпео "глубоко уверен", что Россия будет в будущем пытаться вмешиваться в выборы в США и других западных странах.
"Я глубоко уверен, что Россия будет пытаться подрывать западную демократию в 2017 годах, 2018, 2019 и на протяжении ужасно долгого времени. Мы руководим американским правительством, и наша ответственность заключается в том, чтобы сделать все, чтобы помешать им вмешиваться не только в наши выборы, но и вообще вмешиваться в более широком понимании", — сказал Помпео в интервью Fox News.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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