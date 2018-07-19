Трамп отреагировал на повышение базовой ставки ФРС США

"Каждый раз когда мы развиваемся, они вновь повышают ставку. Я не очень доволен этим", — сказал Трамп.

Однако, он также подчеркнул, что «позволяет ФРС делать то, что они считают нужным».

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 1,5–1,75% годовых до 1,75–2% годовых.

Как отмечалось, дальнейшее увеличение ставки будет соответствовать устойчивому возрастанию экономической активности.