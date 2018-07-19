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Трамп недоволен решениями ФРС
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Трамп недоволен решениями ФРС повысить базовую процентную ставку 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС), которая уже дважды в нынешнем году поднимала базовую процентную ставку. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNBC, которое полностью выйдет в эфир в пятницу утром (в 13:00 мск). Отрывки из интервью телекомпания разместила в четверг на своем сайте.
"Я не испытываю восхищения [в связи с этим решением ФРС], — отметил Трамп. — Каждый раз, когда ставка повышается, они хотят сделать это вновь. Я не в восторге от этого. Но в то же время я даю им возможность поступать таким образом, как они считают нужным".
По мнению президента, такая политика ФРС может поставить США "в невыгодное положение".
ФРС в конце марта подняла ставку до 1,5-1,75%, а затем в середине июня — до нынешнего уровня — 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года ставка будет повышена еще дважды, а в следующем году — еще три раза.
Как отметила телекомпания CNBC, критика Трампа в адрес Федеральной резервной системы, которая по традиции должна быть независима от политического влияния, беспрецедентна. В интервью телекомпании бывший член совета управляющих ФРС Ричард Фишер подчеркнул, что "президент не должен вмешиваться в деятельность ФРС", а нынешнему председателю ФРС Джерому Пауэллу "следовало бы проигнорировать высказывания президента".
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