РФ и Китай не поддержали предложение США по КНДР

Представители РФ и КНР запросили дополнительное время на то, чтобы рассмотреть запрос Америки, который был внесен 12 июля. Кроме того, они попросили Вашингтон предоставить более убедительные доказательства того, что лимит поставок продуктов нефтепереработки исчерпан.