РФ и Китай не поддержали предложение США по КНДР 

Россия и Китай не поддержали внесенное в Совбез ООН предложение США о запрете на поставку в КНДР продуктов нефтепереработки. Об этом 19 июля сообщает агентство Reuters.
Представители РФ и КНР запросили дополнительное время на то, чтобы рассмотреть запрос Америки, который был внесен 12 июля. Кроме того, они попросили Вашингтон предоставить более убедительные доказательства того, что лимит поставок продуктов нефтепереработки исчерпан.
Поставки продуктов нефтепереработки был ограничен резолюцией Совбеза ООН №2375, направленной на противодействие ядерной и баллистической программам Северной Кореи. Государства-члены ООН каждые 30 дней должны уведомлять Комитет Совбеза ООН об объемах поставки и всех сторонах сделки.