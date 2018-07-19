Осужденный в США грузинский боксер захотел выступать за Россию

В США Хурцидзе сейчас отбывает наказание за участие в нелегальных спаррингах.

По его словам, он пока намерен «приложить максимум», чтобы остаться в США, но при этом уже «имеет предложения из России» о продолжении карьеры.

«Больше не намерен держать в руках флаг Грузии . Ну и что, Рой Джонс (известный боксер-профессионал) принял российское гражданство вместо американского», — цитируют грузинского спортсмена тбилисские СМИ в четверг.

«Никогда правительство Грузии не встречало мои успехи с распростертыми объятиями», — сказал Хурцидзе.

Критикуя правительство за это, он говорит, что «больше не видит своего места в Грузии».