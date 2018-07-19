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Осужденный в США грузинский боксер захотел выступать за Россию
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Осужденный в США грузинский боксер захотел выступать за Россию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Проживающий в США грузинский боксер-профессионал Автандил Хурцидзе, временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), заявил, что намерен продолжить карьеру в России в случае его депортации из Америки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В США Хурцидзе сейчас отбывает наказание за участие в нелегальных спаррингах.
По его словам, он пока намерен «приложить максимум», чтобы остаться в США, но при этом уже «имеет предложения из России» о продолжении карьеры.
«Больше не намерен держать в руках флаг Грузии. Ну и что, Рой Джонс (известный боксер-профессионал) принял российское гражданство вместо американского», — цитируют грузинского спортсмена тбилисские СМИ в четверг.
«Никогда правительство Грузии не встречало мои успехи с распростертыми объятиями», — сказал Хурцидзе.
Критикуя правительство за это, он говорит, что «больше не видит своего места в Грузии».
Год назад в Нью-Йорке задержали 15 грузин, которых обвинили в причастности к «русской мафии». Среди них был и Хурцидзе, ему осталось отсидеть еще около двух лет.
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