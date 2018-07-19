Ещё
Антонова не пустили в дипсобственность России в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонова не пустили в захваченную российскую дипсобственность в США 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что его не допускают в захваченную российскую дипсобственность в США, диалог идет плохо.
"Боролись и будем бороться… На сегодняшний день меня не пускают даже посмотреть", — заявил Антонов журналистам перед совещанием послов в МИД, пошутив, что его не пускают посмотреть, "на месте ли стулья, люстры".
По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров "очень энергично и решительно" ставит вопрос о доступе к дипсобственности.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО157
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей237
Убийцу подлодок впервые показали на видео70
Пока вы спали: россиянам вернут накопления91
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы35
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение