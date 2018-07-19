Антонова не пустили в дипсобственность России в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что его не допускают в захваченную российскую дипсобственность в США, диалог идет плохо.
Посол России в США — популярный гость предстоящей встречи Путина с дипломатами pic.twitter.com/tRNcdatPzD— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 July 2018
"Боролись и будем бороться… На сегодняшний день меня не пускают даже посмотреть", — заявил Антонов журналистам перед совещанием послов в МИД, пошутив, что его не пускают посмотреть, "на месте ли стулья, люстры".
По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров "очень энергично и решительно" ставит вопрос о доступе к дипсобственности.