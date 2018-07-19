В конгресс США внесен проект о санкциях против «Северного потока — 2»

В конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». В Вашингтоне объясняют эту инициативу желанием повысить энергетическую безопасность стран НАТО . Законопроект может обязать страны-члены альянса приобретать сжиженный природный газ из США, поясняют эксперты.

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте политика.

Законопроект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».

По словам сенатора, данный законопроект предоставляет странам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России».

Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.

«Данный законопроект может обязать страны-члены НАТО приобретать сжиженный природный газ из США. В самом законопроекте буквально декларируется, что российская энергетическая стратегия нанесет вред европейскому энергорынку и, чтобы это избежать, необходимо закупать ресурсы у союзников, то есть у страны НАТО, членом которого являются европейские страны, — поясняет Александр Пахомов управляющий партнер юридической компании «УК Право и Бизнес».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области , далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

Швеция. При этом разрешение на строительство газопровода выдали три ключевых партнера: Германия, Финляндия

Только Дания пока что не выдала разрешение на строительство газопровода. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала.

Заминка с Данией отнюдь не приговор для «Северного потока — 2». Уже полученные разрешения на строительство в трех европейских странах покрывают 89% маршрута.

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов , комментируя ситуацию с Данией, отмечал, что газопровод «Северный поток — 2» может быть пущен в обход Дании.

При этом все последнее время Вашингтон предпринимал неоднократные попытки заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2», угрожая компаниям, которые работают с проектом, введением санкций. Такое стремление США объяснялось желанием нарастить поставки своего сжиженного природного газа в ЕС.

Впрочем, в последнее в Вашингтоне смягчили по крайней мере официальную риторику.

«Это ее [Германии] выбор, если она собирается пойти на это (участие в строительстве «Северного потока — 2» — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что немецким властям будет «сложно» принять решение, так как Германия является членом НАТО.

До этого власти США заверяли Германию, что против подрядчиков, задействованных в проекте «Северный поток — 2», американские власти не будут вводить санкции. Об этом сообщалось агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя министерства экономики Германии.

Европа может покрыть растущие потребности в газе за счет сжиженного природного газа (СПГ), но при этом важно соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции,

заявил на днях глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу RT

«В целом производство и реализация сжиженного газа в мире будет расти достаточно высокими темпами, поскольку потребление газа будет расти в целом более высокими темпами, чем обычно. Европейские потребители могут покупать сжиженный природный газ», — отметил Новак.

«Важно здесь соблюдать конкурентные условия, то есть рыночный подход. То есть не административные методы: а давайте запретим, например, «Северный поток — 2» или запретим еще поставки газа, введем санкции относительно тех, кто сегодня поставляют газ в Европу, а будем поставлять только сжиженный природный газ из США. Я думаю, что здесь должен работать рынок. Об этом, кстати, господин Трамп тоже говорил вчера в Хельсинки, что при конкурентных условиях американцы готовы обеспечивать поставки», — сказал глава Минэнерго.

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» можно расценить как реакцию на состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, говорит Пахомов. Переговоры в целом прошли, по мнению эксперта, весьма неоднозначно. С одной стороны, Трамп признал, что проект — это личное дело Германии, с другой, он отметил, что США не намерены сдаваться в конкуренции с российским газом.