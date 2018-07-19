Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что Россия якобы несет ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17 над Украиной в 2014 году.
По словам Науэрт, «Россия, без сомнения, ответственна за то, что был сбит самолет, выполнявший рейс MH17», передает ТАСС.
Она также выразила поддержку расследованию трагедии, проводимому Нидерландами.
Напомним, в конце мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. В то же время Малайзия отказалась признавать Россию виновной в крушении рейса MH17.
Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.