Протестующие против иммиграционной политики США обезглавили чучело Трампа

НЬЮ-ЙОРК , 18 июля. / ТАСС /. Участники акции протеста в Портленде (штат Орегон) обезглавили фигуру, изображающую президента США Дональда Трампа . Как сообщил в среду интернет-портал The Daily Caller, несколько человек из группы Occupy ICE, выступающие против иммиграционной политики администрации Трампа, использовали во вторник самодельную гильотину для того, чтобы обезглавить изготовленное из папье-маше чучело президента США.

"Кирпич за кирпичом, стена за стеной — постепенно мы добьемся того, что преграды на границах будут сняты", — гласил плакат, установленный рядом с самодельной гильотиной.

Группа Occupy ICE была создана месяц назад в Портленде в рамках акции протеста против объявленной в апреле минюстом США политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей.

За месяц деятельности группы Occupy ICE, по данным издания, были арестованы 18 ее членов.