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Трамп ответил на предложение Путина по допросам
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Трамп отверг предложение Путина по допросу граждан США россиянами 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о допросах российскими силовиками в США фигурантов дела главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
В Белом доме заявили, что Трамп не согласился организовать допросы граждан на взаимной основе. Вместе с тем, в администрации президента США рассчитывают, что Путин обеспечит приезд 12 россиян в США для дачи показаний по «вмешательству» в выборы 2016 года, передает РИА «Новости».
На встрече с Трампом Путин заявил, что Россия может допустить американских представителей для допроса 12 россиян, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во «вмешательстве» в американские выборы, если Вашингтон в ответ разрешит такие же действия с представителями американских спецслужб, подозреваемых по делу Браудера.
Трамп в ответ сказал, что это «интересная идея».
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Комментарии2  Ещё 40 источников 
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