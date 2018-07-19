Трамп ответил на предложение Путина по допросам

Трамп отверг предложение Путина по допросу граждан США россиянами

В Белом доме заявили, что Трамп не согласился организовать допросы граждан на взаимной основе. Вместе с тем, в администрации президента США рассчитывают, что Путин обеспечит приезд 12 россиян в США для дачи показаний по «вмешательству» в выборы 2016 года, передает РИА «Новости»

На встрече с Трампом Путин заявил, что Россия может допустить американских представителей для допроса 12 россиян, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во «вмешательстве» в американские выборы, если Вашингтон в ответ разрешит такие же действия с представителями американских спецслужб, подозреваемых по делу Браудера.

Трамп в ответ сказал, что это «интересная идея».