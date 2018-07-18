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Трамп сделал заявление по реакции на встречу с Путиным
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Трамп заявил, что его оппоненты предпочли бы войну улучшению отношений с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих оппонентов за то, что они предпочли бы войну улучшению отношений с Россией.
«Некоторые люди презирают тот факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы развязать войну, лишь бы не видеть это», — написал он в Twitter.
Глава Белого дома назвал такое поведение «приступом паранойи».
Ранее Трамп заявил, что ожидает больших результатов от встречи с Путиным. По его словам, в долгосрочной перспективе она может привести к большему успеху, чем «триумфальный» саммит НАТО.
RT на русском: последние новости
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