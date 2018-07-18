Американский спецагент умер после поездки с Трампом

Агент Секретной службы США перенёс инсульт во время визита президента США Дональда Трампа в Британию. Врачи не смогли спаси его жизнь.
Он умер 17 июля в кругу семьи.
Погибший, чьё имя не называется, посвятил 19 лет своей жизни работе в ведомстве.
«Секретная служба благодарит медицинский персонал в Шотландии, медиков Белого дома и полицию Шотландии, оказавших неоценимую помощь члену нашей семьи», — написано в пресс-релизе службы.
13 июля Трамп завершил официальную часть поездки в Соединенное Королевство и решил провести выходные в Шотландии на территории собственного гольф-клуба Trump Turnberry. В этой части Британии и случился печальный инцидент.