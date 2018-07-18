Ещё
Американский спецагент умер после поездки с Трампом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Умер солист группы «Доктор Ватсон»

Агент Секретной службы США умер после поездки в Британию 

News.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Агент Секретной службы США перенёс инсульт во время визита президента США Дональда Трампа в Британию. Врачи не смогли спаси его жизнь.
Он умер 17 июля в кругу семьи.
Погибший, чьё имя не называется, посвятил 19 лет своей жизни работе в ведомстве.
«Секретная служба благодарит медицинский персонал в Шотландии, медиков Белого дома и полицию Шотландии, оказавших неоценимую помощь члену нашей семьи», — написано в пресс-релизе службы.
13 июля Трамп завершил официальную часть поездки в Соединенное Королевство и решил провести выходные в Шотландии на территории собственного гольф-клуба Trump Turnberry. В этой части Британии и случился печальный инцидент.
News.ru: последние новости
Обаму взбесила политика Трампа Неуклюжий и спонтанный: чем Трамп удивит Елизавету II Песков рассказал об отношении Путина к Трампу
Комментарии15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России471
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком193
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом48
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу33
Аномальной жаре в России нашлось объяснение6
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение