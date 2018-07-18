Американский спецагент умер после поездки с Трампом

Агент Секретной службы США умер после поездки в Британию

Агент Секретной службы США перенёс инсульт во время визита президента США Дональда Трампа в Британию. Врачи не смогли спаси его жизнь.

Он умер 17 июля в кругу семьи.

Погибший, чьё имя не называется, посвятил 19 лет своей жизни работе в ведомстве.

«Секретная служба благодарит медицинский персонал в Шотландии, медиков Белого дома и полицию Шотландии, оказавших неоценимую помощь члену нашей семьи», — написано в пресс-релизе службы.