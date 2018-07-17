Обама: настало время политики страха

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Обама раскритиковал политику США, намекнув на Трампа 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Martin Bureau
Экс-президент США Барак Обама раскритиковал нынешнее положение дел в политике, намекнув на действующего главу государства Дональда Трампа, но не назвав его по имени.
"Мы живем в странные и неопределенные времена, каждый цикл новостей приносит все больше головокружительных, вселяющих беспокойство заголовков", — сказал Обама, выступая в Йоханнесбурге (ЮАР) на церемонии, посвященной 100-летию южноафриканского лидера Нельсона Манделы. Текст полуторачасового выступления Обамы обнародовала его пресс-служба.
"Начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не алармист, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг — сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии. Но те, кто находится во власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл", — заявил Обама.
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп заявил журналистам, что он обмолвился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.
Обама избегает напрямую критиковать Трампа и редко называет его по имени. Выступление Обамы в ЮАР стало наиболее длительным и одним из самых значимых по форме с момента отставки бывшего американского лидера в январе 2017 года.
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