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Россия выбыла из списка 30 крупнейших держателей госдолга США
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Россия выбыла из списка 30 крупнейших держателей госдолга США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
После введения апрельского пакета американских санкций Россия резко сократила вложения в гособлигации США — с 96,1 миллиарда до 48,7 миллиарда долларов на конец апреля. За май продажи составили еще почти 32 миллиарда, в результате российская доля в госдолге США упала до 14,9 миллиарда — минимума с июня 2007 года (14,7).
Во всем мире гособлигации США используются центральными банками в качестве одного из основных резервных активов благодаря ликвидности и надежности. Их крупнейшими иностранными держателями традиционно являются Китай (1183 миллиарда долларов по итогам мая) и Япония (1048). Остальные страны от них сильно отстают.
Вложения России в госдолг США с момента введения санкций сильно колебались. Так, в январе 2014 года они составляли почти 132 миллиарда долларов, в марте упали до 100 миллиардов, а в апреле 2015 года и вовсе достигли 66,5 миллиарда. Затем Банк России снова начал наращивать вложения в казначейские облигации, и в апреле 2017 года они перевалили за 100 миллиардов долларов.
В «сбросе» гособлигаций США могли сыграть роль апрельские санкции и угроза их расширения, в то же время сокращение долларовых активов в резервах укладывается в многолетний тренд по их диверсификации за счет золота (в прошлом году ЦБ купил рекордные 220 тонн) и обязательств в евро и других валютах, отмечает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Постепенно растет роль юаня, недавно включенного в корзину резервных валют, не исключено появление других привлекательных альтернатив, полагает Лисоволик.
ЦБ РФ публикует данные по управлению валютными активами с шестимесячным лагом. В прошлом году ЦБ решил, напротив, увеличить долю активов в долларах (с 40,4 до 45,8 процента) и резко снизить — в евро (с 32,2 до 21,7 процента) в связи с повышением ставок ФРС США и сохранением сверхнизких ставок в еврозоне.
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