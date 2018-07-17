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В США суд перенес начало процесса над наркобароном Коротышкой на два месяца
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В США суд перенес начало процесса над наркобароном Коротышкой на два месяца 

РИА Новости 55 минут назад
МЕХИКО, 17 июл — РИА Новости. Суд Нью-Йорка в понедельник принял решение перенести на два месяца начало процесса над мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка.
Изначально суд должен был начаться 5 сентября. Однако в начале июля защита Коротышки попросила о переносе процесса в связи с огромным объемом записей и страниц дела, которые необходимо изучить.
"В случае начала процесса 5 сентября это невозможно", — приводит портал Excelsior заявление защиты Коротышки. В итоге судья Брайан Коган принял решение о переносе процесса.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
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