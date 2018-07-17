В США суд перенес начало процесса над наркобароном Коротышкой на два месяца

Изначально суд должен был начаться 5 сентября. Однако в начале июля защита Коротышки попросила о переносе процесса в связи с огромным объемом записей и страниц дела, которые необходимо изучить.

"В случае начала процесса 5 сентября это невозможно", — приводит портал Excelsior заявление защиты Коротышки. В итоге судья Брайан Коган принял решение о переносе процесса.