На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа

Запад крайне негативно оценил выступление Трампа

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?», — написал Бреннан в Twitter.

Причиной для негативной оценки стала позиция Трампа по предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Президент США заявил, «не видит причин» для вмешательства России, и что Путин «сказал, что Россия этого не делала».

В России встречу оценили более позитивно. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что переговоры Путина и Трампа означают, что «попытка американцев построить однополярный мир не увенчалась успехом».

Первая полноформатная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки. Переговоры тет-а-тет длились 2 часа 10 минут, а затем продолжились в расширенном составе. На совместной пресс-конференции по завершении переговоров Путин и Трамп признали необходимость сотрудничества между двумя странами.