Голый король. Почему падают доходы Дональда Трампа

На протяжении многих лет Дональд Трамп зарабатывал сотни миллионов долларов на продаже кондоминиумов, съемках в шоу «Ученик» (The Apprentice) и даже собственном имени, за возможность использовать которое на своих зданиях многие застройщики готовы были платить миллиардеру впечатляющие суммы. Но к середине президентского срока Трампа эти денежные потоки начали иссякать.

Это плохой знак для бизнеса Трампа. Несмотря на то, что состояние президента, которое Forbes в феврале оценил в $3,1 млрд, почти полностью сформировано из недвижимости вроде гольф-полей и зданий, Трампу нужны наличные, чтобы выплачивать проценты по кредитам и инвестировать в новые проекты. По данным Washington Post, с 2006 по 2014 год Трамп закачал более $400 млн в новые стройки. Неясно, как президент сможет отбить эти инвестиции в ближайшие несколько лет.

В мае Трамп продал долю в одном из проектов в Бруклине за $15 млн (после вычета налогов). К этой сумме можно прибавить еще $8,5 млн от продажи кондоминиумов и земельных участков в первой половине 2018 года. В сухом остатке — резкий спад по сравнению с предыдущими годами. Перед победой на президентских выборах Трамп, по оценкам Forbes, зарабатывал на продаже кондоминиумов и земли более $50 млн в год. Первые полгода, проведенные Трампом в Белом Доме, казалось, продемонстрировали, что миллиардер не сбавляет темпов: он заработал больше $20 млн Ключевой сделкой стала продажа пентхауса в Нью-Йорке за $15,9 млн Анжеле Чен, главе консалтинговой фирмы Global Alliance Associates, которая помогает американским бизнесменам вести бизнес в Китае . Для этого, как признается Чен на своем сайте, она использует связи среди «государственных служащих самого высокого уровня».

Но продажа пентхауса Анжеле Чен стала последней крупной сделкой Трампа. Большая часть апартаментов, которую ему удалось реализовать в этом году, находится в небоскребе в Лас-Вегасе, которым президент владеет вместе с игорным магнатом и миллиардером Филом Раффином. В этом году партнеры продали 19 объектов, выручив за них всего $5,9 млн Большинство сделок происходило через холдинговые компании с неустановленными бенефициарами. Кроме того, Трамп продал три участка рядом со своим гольф-полем в Лос-Анджелесе в общей сложности за $5,6 млн Вступив в президентскую гонку, Трамп лишился и других источников дохода. Он отказался от главной роли в собственном шоу «Ученик», поскольку Федеральная комиссия по связи предписывает, что кандидаты в президенты должны располагать одинаковым количеством эфирного времени, не считая новостных передач. Трамп говорил, что с 2006 по 2015 год заработал на «Ученике» $214 млн Эта информация содержалась в официальном предвыборном пресс-релизе, где Трамп также уверял всех, что его состояние превышает $10 млрд

Радикальная политика, которую проводит Трамп, тоже не способствует росту его состояния. Свою кампанию миллиардер начал с довольно спорных высказываний о мексиканских иммигрантах. За считанные недели от Трампа поспешили откреститься компании, у которых были с ним совместные проекты, например, производитель матрасов Serta, розничная сеть парфюма Perfumania и сеть магазинов Macy’s. В декларации 2016 года Трамп сообщал, что ему принадлежат пять компаний, продающих лицензии на использование его имени, выручка каждой из которых превышала $100 000. Согласно новой декларации, опубликованной пару месяцев назад, сопоставимые деньги Трампу приносит только одна компания из пяти.

После победы на выборах Трамп и члены его семьи пообещали отказаться от новых сделок с иностранными застройщиками, которые прежде с удовольствием использовали фамилию миллиардера в своих проектах. Ответ иностранных партнеров не заставил себя ждать: некоторые из них поспешили снять его имя со своих зданий. Дошло до того, что панамский инвестор запустил общественную кампанию для того, чтобы убрать слово «Трамп» из названия своего отеля. Скандальный небоскреб Trump SoHo в Нью-Йорке сменил название на Dominick. Аналогичная ситуация произошла в Торонто — причем владельцы небоскреба даже доплатили Трампу неустойку лишь бы избежать ассоциаций с 45-ым президентом США . В результате компания, представлявшая интересы Трампа в проекте в Торонто, в 2017 году заработала $2,3 млн Для сравнения: за 2016 год и первый квартал 2017-го она заработала всего $560 000. Неплохой результат, но неустойки от разочаровавшихся партнеров едва ли похожи на долгосрочный источник дохода.

Лишившись возможности работать с иностранными партнерами, сыновья президента Эрик и Дональд Трамп-младший, попытались использовать популярность фамилии на американском рынке. Они запустили два гостиничных бренда: Scion и American IDEA. Глава компании Trump Hotels Эрик Данзигер однажды заявил, что эти проекты вызвали интерес и материнский холдинг Trump Organization получил до 39 предложений о сотрудничестве. Но, по данным Forbes, обе отельные сети не приносят практически ничего, кроме шумихи в прессе. Согласно последней финансовой декларации Трампа, новые бренды принесли ему всего $27 000 за счет проектов в Дельте Миссисипи. Представитель Trump Organization отказался от комментариев для этой статьи.

Дональд Трамп все еще остается одним из богатейших людей в США и сохраняет свой ключевой бизнес по сдаче в аренду офисов и торговых площадей в Нью-Йорке и Сан-Франциско . Более 160 арендаторов — в том числе Gucci, Walgreens Boots Alliance и Starbucks — платят за аренду примерно $175 млн каждый год. Но эти деньги таят на глазах из-за крупных расходов вроде ремонта зданий и налогов на недвижимость.

Все это не означает, что доходы Трампа и дальше будут сокращаться. Многие американские президенты монетизировали свою славу, публикуя монографии и выступая с речами. Клинтоны, например, заработали более $240 млн с 2001 по 2015 год. Помимо писательства и выступлений у Трампа сохраняется шанс заработать на использовании своего имени. Он утверждал, что отказался от сделки на $2 млрд с миллиардером из Дубая Хуссейном Саджвани незадолго до переезда в Овальный кабинет. А бывшие партнеры Трампа в Грузии уже дали понять, что будут рады снова вести дела с компаниями американского президента. «Башня примет имя Трампа, — заявил один из них Forbes в прошлом году, — если имя Трампа захочет вернуться на башню».

Перевод Натальи Балабанцевой