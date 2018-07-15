Twitter заморозил связанные с 12 обвиняемыми в США россиянами аккаунты

Twitter временно заблокировал действие двух аккаунтов, связанных с сотрудниками ГРУ , которых Минюст США обвинил во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Действие учетных записей приостановлено из-за нарушения наших правил», — пояснили в пресс-службе компании.

По информации агентства, речь идет об аккаунтах @DCLeaks_ и @Guccifer_2. Оба упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном с хакерскими атаками и публикацией секретных документов.

В заявлении спецпрокурора Роберта Мюллера говорится, что с июня 2016 года злоумышленники выложили десятки тысяч украденных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе DCLeaks и Guccifer 2.0».