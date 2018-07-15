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Twitter заморозил связанные с 12 обвиняемыми в США россиянами аккаунты
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«Будут воровать в два раза больше»

Twitter заморозил связанные с 12 обвиняемыми в США россиянами аккаунты 

360tv.ru 1 час назад
Twitter временно заблокировал действие двух аккаунтов, связанных с сотрудниками ГРУ, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Действие учетных записей приостановлено из-за нарушения наших правил», — пояснили в пресс-службе компании.
По информации агентства, речь идет об аккаунтах @DCLeaks_ и @Guccifer_2. Оба упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном с хакерскими атаками и публикацией секретных документов.
В заявлении спецпрокурора Роберта Мюллера говорится, что с июня 2016 года злоумышленники выложили десятки тысяч украденных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе DCLeaks и Guccifer 2.0».
В пятницу, 13 июля, Штаты выдвинули официальные обвинения в отношении 12 сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к вмешательству в выборы президента США. По версии следователей, обвиняемые работали в двух подразделениях ГРУ. Одно якобы занималось кражей информации, в то время как другое работало над распространением похищенных данных.
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