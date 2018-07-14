Трамп публично унизил Мэй на светском рауте

В четверг вечером Трамп приехал на ужин с Мэй во Дворец Бленхейм, родовое имение герцогов Мальборо, на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир, сообщает Daily Express.

Мэй была одета в красное платье и красные туфли на высоком каблуке, супруга Трампа Мелани приехала на торжественный ужин в длинном бежевом платье. Мэй на ужине сопровождал ее муж Филипп.

Премьер-министр Великобритании поздоровалась с Трампом, и они прошли вперед, поднявшись по лестнице, сначала Трамп подал ей руку, но довольно быстро отпустил и ей пришлось идти самостоятельно. Филипп был предельно корректен — он подал руку Мелани и довел ее до площадки.