Россия Трампу не уступит

Спектр вопросов, которые могли бы затронуть американский и российский президенты, очень широк.

Беда в том, что при подготовке встречи выяснилось, что эти списки не совпадают. Американцев интересует одно, а именно — отстаивание своих интересов на разных континентах, причем в ультимативной форме. В список России также входит отстаивание государственных интересов, что вполне естественно, но подход отличается — мы продвигаем свою политику в рамках международного правового поля. Совпали взгляды глав государств только по нескольким положениям, из которых наиболее важными являются сионистская, сирийская и иранская проблематика. В связи с этим я склонен полагать, что каких-то прорывов по итогам встречи ждать не стоит.

Но то, что главы ведущих мировых держав идут на переговоры — это неплохой задел на будущее. Помимо этого, скорее всего наши лидеры сделают определенные заявления по поводу совместных усилий относительно новой балансировки сдерживания в развитии военной ядерной отрасли. Речь пойдет, возможно, об анонсе нового соглашения в ядерной сфере между двумя державами. В дальнейшем, скорее всего, президенты России и США передадут этот вопрос специалистам, чтобы через некоторое время — я полагаю, это будет примерно через полгода, — встретиться заново и уже подписать какой-то документ.

Но, как я уже говорил, прорывных моментов в межгосударственных отношениях ждать не приходится. Мы слишком долго шли в разные стороны и довольно много конфликтовали. Между нашими странами лежит слишком много проблем. Сейчас, дай Бог, начнется разбор этих «завалов», и по его итогам мы сможем конструктивно общаться на одной площадке. Если же решение существующей проблемы информационной войны и с нашей стороны, и со стороны США, все-таки не начнется, то выстраивание коммуникаций будет чисто фрагментарным. Возможно, мы придем к консенсусу по Сирии Ирану , а также по ядерной безопасности.

Дональд Трамп совершенно напрасно надеется, что Россия просто так ему уступит. Да, мы готовы рассмотреть возможности обмена, будь то обмен заключенными, услугами или мнениями. Но не более того. Уступать Россия не намерена, нам просто невыгодно это делать, ведь мы находимся в состоянии санкционной войны с США.

К сожалению, оказать эффективное давление на лидера США и добиться чего-то сугубо в своих интересах тоже не получится — Дональд Трамп сейчас не в том психологическом состоянии. Он за последнее время сделал столько агрессивных и воинственных заявлений, что будет выглядеть очень странным, если у нашей страны получится что-то «продавить». Вряд ли американский президент пойдет на такой репутационный риск. Его никто не поймет, ни жена Меланья, ни демократы в конгрессе США.