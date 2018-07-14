Трамп потерял королеву Великобритании 

Инцидент произошел во время встречи американского лидера с Елизаветой ll. Трамп и королева шли рядом, но в какой-то момент Елизавета замешкалась и оказалась позади своего спутника. Заметив потерю, президент США остановился и повернулся влево, с высоты своего роста «осматривая окрестности» в поисках дамы. В это время Елизавета ll подошла к нему справа. К сожалению для Трампа, неловкий момент был заснят на видео, которое вскоре оказалось в соцсетях. Поведение американского лидера вызвало недовольство пользователей. Его обвинили в незнании этикета и неуважении к королеве, которая, к тому же, находится в весьма преклонном возрасте.