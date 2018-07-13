В Лондоне Трамп испытал на прочность британскую сдержанность «училки» Мэй

За что британцы обиделись на президента США

В четверг, 12 июля, Дональд Трамп прилетел из Брюсселя , где проходил саммит НАТО , в Лондон. В британской столице у него запланированы встречи с премьер-министром Терезой Мэй , королевой Елизаветой и английскими бизнесменами. Американский лидер уже ни раз давал понять, что не намерен поддерживать «священство» союза с Великобританией , что вызывает у властей, да и у жителей Туманного Альбиона гнев и раздражение. Но Дональд Фредович был таков и пошел даже дальше, испытывая пределы английской сдержанности.

«Он прилетит в Брюссель как чайка. Нагадит повсюду, громко прокричит и улетит обратно, вот что он сделает в Брюсселе», — знаменовал в теле эфире появление Трампа на саммите НАТО политический редактор Fox News Крис Стайрволт. «Чайка Трамп», завершив все дела в бельгийской столице, отправился в Лондон, самую сложную точку своего турне, где его заждалась «школьная училка» Тереза Мэй. Именно так он отозвался о своей британской коллеге на саммите G7. Своим нежеланием слушать ее учительский тон он и мотивировал отмену двухсторонней встречи с британским премьером в рамках саммита «Большой семерки» в Канаде в начале июня этого года.

Трамп не стал скрывать, что недоволен частыми просьбами со стороны британских властей и критически оценил это как попытку использовать отношения между странами для получения личной выгоды. Видимо, получить что-то за просто так от прирожденного бизнесмена не выйдет даже у искусных в этом деле англичан.

Тем не менее невероятно щедр Трамп остается с британскими властями в одном деле — в раздаче советов. Для своего приятеля Бориса Джонсона , который недавно подал в отставку с поста главы МИДа из-за глубоких разногласий с Мэй, американский лидер желал бы триумфального камбэка и не куда-нибудь, а прямиком в кресло самой училки-Мэй.

Также, по словам президента США, он советовал британскому премьеру, как стоит договариваться по условиями «брексита», но она не стала его слушать. В правительстве Соединенного Королевства согласовали план развода с ЕС . Эта договоренность ближе к так называемому мягкому «брекситу».

Но Дональда Фредовича совсем не устроило такое положение дел, примечательно, что интервью, в котором он выразил свою позицию, вышло как раз во время приема, где чету Трампов чествовали в Бленхеймском дворце. В беседе американский лидер заявил, что черновик договора об отношениях Великобритании с Евросоюзом после «брексита» сильно отличается от условий сделки, за которую проголосовали на референдуме.

На вопрос о будущем торговом договоре Трамп ответил, что договоренность, достигнутая британским правительством, означает, что США скорее будут иметь дело с Европейским союзом, нежели с Великобританией. Так, торговый договор с США, на который так надеялись в Лондоне, крайне маловероятен.

Если Тереза Мэй не может себе позволить напрямую выразить свое истинное отношение к американскому президенту, то выпустить пар всегда помогут рядовые жители. Они уже провели ряд акций в Лондоне и планируют продолжать изощренные протесты. Мини гей-парад, женский марш, надувной «малыш Трамп» и детский плач на полную мощность, — немногое из того, что креативные поданные королевы приготовили для «чайки Дональда», на которого всей страной затаили обиду за его отказ поддерживать миф об исключительности американо-английских отношений. По слухам, протесты шли не столько снизу, сколько явились результатом тщательной режиссуры сверху. Говорят, что свою лепту внес и мэр Лондона Садик Хан. Этот британский политик белуджиского происхождения давно пытается доказать Трампу, что вполне возможно быть «мусульманином и в то же время западным человеком».