Эксперты сделали прогноз на встречу Путина и Трампа

Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от встречи Путина и Трампа

Аналитики отмечают, что при очень широкой предполагаемой повестке переговоров точек соприкосновения в позициях двух стран практически нет: на общем фоне плохих отношений отсутствуют темы, где можно было бы выйти на какие-то общие подходы.

Стиль переговоров останется традиционным для обоих лидеров: эксперты ожидают вновь увидеть экспрессивного, резкого Трампа и сдержанного, вежливого Путина.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двухсторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Авансы для России ради политической выгоды

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, сейчас для Трампа важно не допустить сближения России и Европы, что стало возможным на фоне напряженных отношений США и Старого Света. Он отметил, что в связи с этим на встрече российского и американского лидеров логично могла бы быть затронута тема "Северного потока".

"Для Трампа важно, чтобы Европа обратно с Россией не сближалась. Ему надо так или иначе нас разделять … Поэтому какие-то авансы от Трампа будут. Не случайно от него пошли заявления про Крым. Но насколько Америка сможет изменить свою позицию по ключевым вопросам, тут большие сомнения", — отметил эксперт.

Политолог пояснил, что надо отделять риторику от сути. "Риторически Трамп может сделать массу интересных заявлений, он, естественно, попадет в топы новостей, но, по сути, будет ли что-то меняться? Нельзя продать риторику вместо конкретных дел. Трамп пытается создать ощущение, что с Россией отношения могут быть налажены, но скорее всего он преследует цель не допустить сближения РФ и Европы", — считает Миронов.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин склонен считать, что предстоящая встреча "нужна Трампу в большей степени, чем Путину".

"Во-вторых, Трамп едет на эту встречу с твердым желанием извлечь из нее политическую пользу для себя. Это означает, что он ориентирован на успех, хотя бы видимость успеха, которую он может дома выгодно продать, преподнести американским избирателям и элитам", — добавил эксперт.

Экстравагантный/вежливый

По мнению аналитиков, от Трампа можно ждать любых экстравагантных шагов, в том числе в отношении к России. Миронов напомнил, что американский президент многое изменил во внешней политике США: поменялось отношение к иранской сделке, происходят серьезные корректировки с Европой, поэтому от Трампа можно ожидать действительно непредсказуемых шагов.

"В последнее время его риторика была противоречивой. Вдруг он говорит про Крым в позитивных тонах, потом он возмущается, что Россия столько денег получает от Европы за газ. В этом смысле пока трудно выявить определенный смысл во всем", — отметил он.

"У американцев есть заинтересованность укрепления отношений с Россией, но не знаю, насколько она перевесит ту линию внешней политики, которая возникла еще при Обаме, то есть на изоляцию России и непризнание никаких ее интересов", — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога Глеба Кузнецова, американский президент "не то что может, а обязательно наговорит кучу всяких резких и, скорее всего, малоприятных вещей", но обращать на них внимание не стоит.

"Трамп всегда одинаковый: он грубый, резкий, самодовольный, постоянно подчеркивающий свою успешность вне зависимости от реальности. Он таким будет и в этой ситуации", — считает он.

Российский лидер на этом фоне, как полагает эксперт, "со свойственным ему тактом, скорее, займёт выжидательную позицию — спокойную, вежливую, аккуратную; внимательно выслушает". Однако говорить о какой-то линии на сближение, по его мнению, рано.

Повестка широкая, но общего подхода нет ни в чем

Эксперты ожидают достаточно широкой повестки встречи, но не прорывных договоренностей. Миронов полагает, что одной из тем обсуждения на встрече Путина и Трампа может стать ближневосточная повестка, которая включает в себя иранский вопрос и Сирию

"У Америки сейчас есть необходимость регулировать отношения с Россией на Ближнем Востоке. Это одна из важнейших сфер интересов США. Напряженность отношений с Ираном, не понятна позиция Европы, поэтому для Штатов лучше, чтобы Россия сохраняла нейтралитет, не поддерживала тот же Иран… Но у нас свои интересы на Ближнем Востоке есть, нам важен вопрос Сирии", — сказал политолог.

По его мнению, в связи с новым витком ближневосточной проблематики, связанной с Ираном, Россия не будет оставаться безучастной, а эта тема в публичной плоскости или кулуарно будет звучать в Хельсинки.

Кузнецов отметил, что по риторике Трампа последнего времени виден его достаточно жёсткий настрой, на это указывают, например, недавние высказывания в Европе о необходимости прекращать покупать российский газ.

"Повестка будет широкой, в общем, она всем понятна: это Сирия, это Украина, это цены на энергоносители, это Иран, это Северная Корея. Повестка широкая, но прорыва ни по одному из направлений достигнуто не будет", — уверен аналитик.

Ключевое — сама встреча

По большинству вопросов позиции России и США резко расходятся, признает Зудин, указывая, однако, что ключевое в предстоящей встрече — сам факт встречи, поскольку значение личных контактов между лидерами в ситуации очень плохих отношений между странами велико.

"Есть противоречие в том, что ожидают от этой встречи при обсуждении повестки. С одной стороны, справедливо подчеркивают, что общих предметов, к которым можно было бы найти общий подход, не осталось. Потому что по большинству вопросов стороны занимают противоположные позиции или позиции неблизкие", — пояснил собеседник агентства.

Тем не менее, напомнил он, совсем недавно появились сообщения, что Афганистан может попасть в повестку встречи; политолог не исключил, что в этой теме "могут быть найдены некие взаимоустраивающие решения".

Что касается значения и последствий грядущих переговоров на высшем уровне для отношений России и США, эксперты во взглядах не сошлись. По мнению Кузнецова, в плане возможности потепления отношений "ничего хорошего не будет".

В то же время Зудин, говоря о перспективах встречи, склонен проявлять умеренный оптимизм.

"Отношения настолько плохи, что любые контакты, тем более контакты первых лиц — это всегда плюс", — пояснил эксперт.

Однако аналитик советует не забывать, что прошли времена, когда позиция президента США стопроцентно совпадала с позицией Штатов в целом и позицией НАТО , была определяющей для союзников США. Поэтому позитивное значение в случае с Трампом не обязательно автоматически сработает на улучшение отношений, указал он.