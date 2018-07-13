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Трамп может шокировать союзников в Хельсинки
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Трамп на саммите в Хельсинки может шокировать своих союзников, заявили в ЕП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп во время своей встречи с лидером России Владимиром Путиным в Хельсинки может сделать какой-то неожиданный шаг, повергнув в шок как свою администрацию, так и европейских союзников, заявил в пятницу РИА Новости депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек.
"Исходя из линии поведения Трампа, я ожидаю, что он во время встречи с Путиным в Хельсинки совершит какой-то неожиданный шаг, чем повергнет в шок как свою собственную администрацию, так и европейских союзников. По-моему, у американского лидера всегда припасен в рукаве некий козырь", — сказал Когличек.
По мнению евродепутата, Трамп, даже углубляясь в проблемы внешней политики, умеет найти в этом и некий внутриполитический аспект, чтобы лишний раз поддеть и приструнить своих критиков в США.
Одной из главных тем переговоров в Хельсинки 16 июля станет ситуация в Сирии, считает Когличек. Война в этой многострадальной стране, судя по всему, уже подходит к концу, и Трамп ищет подходящий способ, как американским войскам поскорее, но в то же время не бесславно покинуть Сирию, в которой они находятся, по существу, как незваные гости, сказал чешский политик.
На взгляд Когличека, на саммите будут затронуты и последние события в других ближневосточных странах, прежде всего в Ираке, а также в Йемене и Ливии. Конечно, в Хельсинки не избежать вопроса о ситуации на Украине, полагает евродепутат.
"Однако, на мой взгляд, это не будет разговор с целью добиться некоего обязательного результата, ведь у Трампа сейчас нет никаких реальных рычагов влияния на украинскую власть, как, впрочем, и у нее самой — в целом на ситуацию в своей стране. Там сейчас, судя по всему, "вольные руки" имеют вожаки различных полувоенных образований, от которых никогда не знаешь чего ждать", — сказал Когличек.
"У меня такое ощущение, что лидеры России и США, рассмотрев в общем, без деталей, ситуацию на Украине, в конце концов, придут к тому, что необходимо возобновить внимание международной общественности к минским соглашениям и их реализации", — заключил евродепутат.
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