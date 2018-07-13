Геополитический круиз Трампа

Если подойти к делу здраво, без лишних эмоций, то выяснится, что «непредсказуемый Трамп» более предсказуем, чем «предсказуемый Обама».

Нам регулярно рассказывают, то Трамп-бизнесмен ничего не смыслит в политике, действует нагло и напористо, но абсолютно бессистемно, разрушая существующий западный миропорядок и ничего не предлагая взамен. Но так ли это?

Начнём с того, что свою концепцию неоизоляционизма Трамп активно пропагандирует со средины 80-х годов (начал ещё до распада СССР). Её составной частью является критика созданной США и их западными союзниками военно-политической и финансово-экономической системы, тогда (в 80-е) ещё не бывшей глобальной, но вскоре, после распада СССР, ставшей таковой. Трамп уже тогда достаточно точно указывал на пороки данной системы, которые неизбежно должны привести к её кризису, чреватому крахом американской государственности.

В частности, он, в отличие от многих чванливых «экономистов», до сих пор считающих, что печатный станок ФРС является надёжным средством решения всех проблем, уже тогда указывал на то, что растущий разрыв между расходами и доходами американского бюджета рано или поздно приведёт США к банкротству. И, чем позже, тем страшнее будет обрушение системы. Поскольку же львиная доля расходов уходила на финансирование активной и агрессивной, но не способствовавшей ни укреплению безопасности США, ни решению их экономических проблем внешней политики, Трамп предлагал заменить политику глобализма политикой изоляционизма.

Возможно, если бы не распад СССР, к аргументации Трампа прислушались бы ещё тогда. Но, открывшийся доступ к огромному массиву ресурсов внезапно испарившегося социалистического лагеря на время снял остроту проблемы и позволил Западу на тридцать лишних лет растянуть агонию системы. Ну а Трамп все эти годы оттачивал аргументацию и совершенствовал систему своих взглядов, ни на минуту не усомнившись в своей правоте.

Триумф Трампа оказался запоздалым. И сам он уже не молод, и США не в лучшей форме. Тем более, что его руки, уже после избрания президентом, долгое время были связаны противодействием демократов, почти год всерьёз добивавшихся импичмента Трампа. Да и в собственной партии (более того, внутри собственной администрации) он не имел однозначной поддержки.

Полтора года ушло на получение свободы рук во внешней и внутренней политике. Похоже за эти полтора года Трампу удалось сформировать если не полноценный, то частичный национальный консенсус, относительно предлагаемой им модели новой международной политики, призванной обеспечить восстановление утраченной американской мощи. Во всяком случае, он заставил замолчать демократов, расследования против него сошли практически на нет, а поливающая его грязью «свободная пресса» теряет доверие и поддержку американских избирателей, в то время, как Трамп наращивает свой рейтинг. Ему удалось провести кардинальные замены в команде, причём на ключевых направлениях, связанных именно с внешней политикой (Госсекретарь и советник по национальной безопасности).

Какими бы ястребами не числились новые, они проводят политику Трампа, а не свою собственную и работают эффективно. Во всяком случае визит советника по национальной безопасности Джона Болтона Москву выгодно отличался от работы американских дипломатов первого периода президентства Трампа. Он работал без лишнего шума, не делал громогласных заявлений, переговоры вёл спокойно, не скрывал, что позиции США и России практически диаметрально противоположны, но делал акцент на намерении договариваться, и сумел в сжатые сроки добиться согласия Москвы провести встречу буквально через пару недель (что в мировой практике редкий случай, всё таки встречи глав государств требуют долгой и системной подготовки).

То есть, у Трампа появилась команда (а не набор чиновников) и эта команда заработала. Чего же она добивается?

Это было продемонстрировано задолго до саммита НАТО . Не скрывая наличия глубоких противоречий с Москвой и подчёркивая намерение занимать жёсткую переговорную позицию, Трамп неоднократно указывал своим союзникам, что те, во-первых, не выполняют собственное обязательство тратить не менее 2% ВВП на содержание НАТО (и в целом на оборону), а во-вторых, сэкономленные таким образом деньги платят России за энергоносители. Он называл эту ситуацию неприемлемой, заявлял о намерении её изменить.

Если мы подойдём к делу объективно, то ситуация действительно абсурдна и действительно абсолютно неприемлема для США. В то время, как Вашингтон, надрывая последние силы и надувая пузырь национального долга выше всяких разумных пределов тратит огромные деньги на противостояние России по всему миру, его союзники часть этих денег присваивают (перекладывая на США свои обязательства по финансированию военных программ). Хуже того, они тратят эти деньги на закупки в России относительно дешёвых энергоносителей. Тем самым США наносится тройной ущерб:

1. Растут национальный долг и дефицит бюджета.

2. Американские деньги перекачиваются Европой на укрепление России — геополитического оппонента США.

3. Европейская экономика получает привилегированную цену на энергоносители, чем повышается её конкурентоспособность относительно американской.

Фактически многолетняя позиция Европы вела к тому, что США, влезая в неподъёмные долги, финансировали своих геополитического (Россия) и экономического ( ЕС ) конкурентов. Обамовско-клинтоновские неоконы согласны были терпеть эту ситуацию из идеологических соображений. Трамп же, совершенно по-марксистски решил, что практика — критерий истины, а финансирование идеологически близких режимов «за красивые глаза» неизбежно приводит к краху экономику-донора, независимо от того, является ли донором СССР, финансирующий африканских «марксистов» в 60-е-80-е годы ХХ века, или это США, финансирующие европейских «демократов» в 90-е годы ХХ века и первые два десятилетия века ХХI.

В ЕС не сразу поверили, что президент США может всерьёз угрожать прекращением сотрудничества в рамках НАТО, если Европа не примет на себя свою часть бремени. Но после того, как Трамп по сути разогнал «Группу семи», заявив, что ему было бы уютнее беседовать с ними, если бы за столом присутствовала Россия, а также после того, как он по сути ввёл против Европы экономические санкции, обусловив возможную отмену запретительных пошлин на большую номенклатуру европейских товаров, отказом ЕС от энергетического сотрудничества с Россией (это значительно более широкое требование, чем просто блокирование строительства «Северного потока — 2»), пришлось поверить. Требование начать платить за обеспечение безопасности звучало постоянно.

На прошедшем саммите НАТО Трамп повторил и усилил свои требования. Теперь он считает, что страны ЕС должны тратить на оборону не менее 4% ВВП. Европейцы сподобились согласиться только на 2% и то в неопределённом будущем. Они думали удовлетворить этим Трампа, но столкнулись с обструкцией.

После саммита Трамп отправился в Лондон и тут же заявил, что ушедший накануне в отставку Борис Джонсон у спехом заменил бы Мэй на посту премьера. Это можно отнести к обычной эпатажности. Но, если вдумаемся, то Джонсон критиковал Мэй за то, что её вариант «брэксита», который она подавала, как жёсткий, недостаточно жёсток и предлагал вести себя с Европой, как Трамп.

Напомню, Трамп три с половиной десятилетия отстаивает концепцию перезагрузки США при помощи стратегии неоизоляционизма. Но Вашингтон не может просто выйти из всех глобальных структур и замкнуться в своей скорлупе. Если глобальный рынок останется, а США прекратят участвовать в регулирующих его структурах, то они однозначно проиграют. Им надо, чтобы их изоляционизм стал не одиноким протестом против глобализма, но следствием развала глобальных структур, когда вынужденными изоляционистами стали бы все, поскольку мир перешёл бы от экономики открытых рынков к экономике протекционистской.

Поэтому им нужен выход Британии из ЕС по самому жёсткому варианту (без отступных и без сохранения каких-либо связей). Вашингтону надо, чтобы ЕС начал дробиться. США уже намекали на нецелесообразность существования ООН , они практически начали разрушение ВТО , развязав, вопреки нормам организации, торговую войну против ЕС и Китая . Сохранение ЕС и НАТО устроит Трампа только в том случае, если обе структуры безоговорочно примут ультиматум Вашингтона. Тогда Европа потеряет остатки суверенитета, лишится собственной экономики и начнёт быструю деградацию, превращаясь в одну большую Грецию (без экономики, зато с долгами). Но только такую Европу США согласны видеть своим союзником, а если нет, то на войне, как на войне.

Исходя из этого, легко понять, к чему будет стремиться Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным

Во-первых, США необходим чисто информационный эффект. Внутри страны Трампу важно показать, что он умеет встраивать отношения с таким важным партнёром, как Россия. Вовне, ему необходимо показать европейцам, что не только они могут заигрывать с Кремлём за спиной у Вашингтона, Трамп и сам может сесть и обо всём договориться с Путиным, разрешив все противоречия за счёт третьих стран.

Во-вторых, Трампу необходимо оценить насколько сильную переговорную позицию занимает российский президент и можно ли его как-то с неё сдвинуть. Он не собирается только пугать ЕС. Если Путин проявит интерес к возможной полной деструкции Европы, то Трамп с удовольствием заключит соглашение о взаимодействии в этом важном деле. В конце концов, ЕС — партнёр ненадёжный, не только США он досаждает своей амбициозностью (при неспособности к минимально организованным действиям). А Россия — мощная растущая экономика. В одном из вариантов просчитываемого будущего Москва вполне могла бы согласиться с разрушением глобализированного мира, в котором (усилиями в том числе и Европы) ей не дали занять подобающего положения, ради мира атомизированного, в котором Россия сможет использовать свои возможности и ресурсы для прорыва в лидеры.

Трамп попытается убедить российского президента, что путинская концепция многополярного мира и трамповская концепция атомизированного мира враждующих автаркий — одно и то же. Между тем, если из схемы большой Евразии выпадает Европа, то на двоих Россия и Китай окажутся не в состоянии создать устойчивое единое экономическое пространство в сжатые сроки — не хватит даже не столько европейских технологий (хоть и их тоже), сколько полумиллиардного европейского рынка.

Таким образом, если бы Путина удалось уговорить поддержать антиевропейский курс Трампа, то решились бы почти все американские проблемы (начиная с того, что исчезла бы угроза сохранения глобальной экономики в условиях американской изоляции и заканчивая тем, что американский рынок остался бы единственным платежеспособным рынком, способным поглощать китайские товары, что лишило бы Китай возможности противостоять США).

Разобравшись же с ЕС и Китаем можно было бы начать формирование нового американского глобализма и вновь на антироссийской основе.

В-третьих, Трамп попытается договориться о реализации нескольких практических сделок. Поскольку США необходимо выходить из кризисных точек (на Украине , в Сирии , в Афганистане , в Ираке ) он попытается «продать» их России, пока не пришлось просто бросить.

В-четвёртых, наконец, Трампу действительно необходимо установить личные тёплые и доверительные отношения с Путиным для того, чтобы эффективнее продвигать американские интересы на международной арене. Наступили такие времена, когда даже не помощь, а благожелательное молчание России является большим подарком в кризисной ситуации.

Трамп и сейчас не скрывает, что он будет прощупывать Путина, и после встречи не будет скрывать какие темы они обсуждали. Трамп просто оставит своих европейских партнёров в неведении, как далеко президенты сверхдержав зашли в этом обсуждении, удалось ли о чём-то неформально договориться и если да, то будут ли эти договорённости формализованы на межгосударственном уровне или так и останутся личными обязательствами двух политиков. Европа этого никогда не узнает, будет волноваться, метаться и должна будет броситься кому-то в объятия (или к России, или к США).

Трамп рассчитывает, что к нему, но даже если ЕС выберет Россию, США надеются, что ворох европейских проблем, отсутствие единства внутри ЕС, особая позиция польско-прибалтийского лимитрофа, необходимость разгребать страшные последствия украинского кризиса, не позволят реализовать потенциал такого союза, а наоборот поспособствуют окончательному краху ЕС (вроде и в интересах США, и Трамп не виноват).

Ещё до выхода избирательной кампании Трампа на финишную прямую, мне и ряду других наблюдателей приходилось писать, что «прагматичный» Трамп может оказаться для России более сложным партнёром, чем «сумасшедшая» Клинтон. Он знает чего хочет, упорно этого добивается и он явно не собирается мириться с неизбежностью поражения США, к которому безоговорочно вела стратегия Обамы-Клинтон. Он рискует серьёзным ослаблением своей позиции, но переводит партию из области гарантированного поражения в сферу неизвестного и непросчитанного, где ответы на неожиданные «неправильные» ходы необходимо искать за доской, в режиме реального времени, не понимая какую именно схему пытается выстроить оппонент и поэтому ошибаясь.

И тем не менее, со склонным к риску, но живым Трампом значительно интереснее, чем с «правильными» до абсолютной стерильности политкорректными стервятниками Обамой и Клинтон, которые видели, что проигрывают, рисунок игры менять не желали и начинали шантажировать мир перевёрнутой доской, намекая, что могут и Третью мировую начать, если их загонят в угол.