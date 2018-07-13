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Послу США в Камеруне выдвинули обвинение
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Посла США в Камеруне обвинили во вмешательстве в выборы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Власти Камеруна раскритиковали посла США Питера Барлерина за его заявления на встрече с президентом Полем Бийя, пишет The New York Times.
В июне Барлерин присутствовал на приеме у Бийя и завел с ним разговор о президентских выборах, которые пройдут в октябре. Посол посоветовал президенту «подумать о своем наследии и о том, как его будут вспоминать в учебниках истории». Барлерин подсказал, что хорошими ролевыми моделями для президента Камеруна были бы Джордж Вашингтон и Нельсон Мандела.
Местные чиновники расценили эти слова как вмешательство во внутренние дела, а министр иностранных дел вызвал Барлерина, чтобы сделать выговор. Посол также получал угрозы в свой адрес, передает «Интерфакс».
Поль Бийя управляет Камеруном последние 36 лет и планирует избраться на новый срок. Сейчас президенту 85 лет.
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