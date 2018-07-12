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Невозмутимый Трамп отправился на званый ужин к Мэй под крики протестующих
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Невозмутимый Трамп отправился на званый ужин к Мэй под крики протестующих 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл на гала-ужин с представителями британского и американского бизнеса. Вместе с ним прилетели его супруга Меланья и высокопоставленные сотрудники администрации. Торжественный прием проходил в Бленхеймском дворце, известном как родовое поместье Черчилля.
Едва американский лидер приземлился на вертолете, как протестующие поблизости активисты подняли невообразимый шум. Несмотря на почтительное расстояние их выкрики едва не заглушили королевский оркестр. Однако Дональд Трамп не подал виду, что это как испортило его впечатление от мероприятия. Об этом сообщает The Daily Mail.
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