В США с подавшей на Трампа в суд порнактрисы сняли обвинения

Ранее полиция задержала порноактрису во время ее выступления в стриптиз-клубе в штате Огайо. Авенатти сообщил, что Клиффорд позволила посетителю прикоснуться к себе во время выступления на сцене, что, как сообщали СМИ, запрещает законодательство штата. Власти предъявили порноактрисе обвинения по трем пунктам в связи с правонарушениями сексуального характера.

"Я рад сообщить, что обвинения против моего клиента Сторми Дэниелс были полностью сняты", — написал Авенатти в Twitter.

Юрист прикрепил к сообщению материалы судебного разбирательства, в которых уточняется, что закон запрещает прикосновения только к тем танцовщицам, которые регулярно выступают в стриптиз-клубе. Однако местная прокуратура установила, что актриса проводила в клубе всего лишь одно выступление 11 июля.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что Майкл Коэн , который на тот момент был адвокатом президента США Дональда Трампа , заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Коэн также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации об ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.