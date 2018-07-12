В США отменили смертную казнь из-за снотворного

В американском штате Невада отменили первую за 12 лет смертную казнь, сообщает «МИР 24».

Осужденный получил отсрочку благодаря судебному разбирательству с фармацевтической компанией.

47-летнему Скотту Дозье должны были вколоть несовместимую с жизнью дозу сильнодействующего снотворного — мидазолам. Однако производитель этого препарата обратился в суд с требованием запретить использовать его для смертельной инъекции. В результате исполнение приговора отложили на несколько часов.

США смертельные приговоры выносят в 31 штате. За прошлый год в Америке казнили 23 человек.

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