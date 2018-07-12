Ещё
В США отменили смертную казнь из-за снотворного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США отменили смертную казнь из-за снотворного 

Мир24 16 часов назад
В американском штате Невада отменили первую за 12 лет смертную казнь, сообщает «МИР 24».
Осужденный получил отсрочку благодаря судебному разбирательству с фармацевтической компанией.
47-летнему Скотту Дозье должны были вколоть несовместимую с жизнью дозу сильнодействующего снотворного — мидазолам. Однако производитель этого препарата обратился в суд с требованием запретить использовать его для смертельной инъекции. В результате исполнение приговора отложили на несколько часов.
В США смертельные приговоры выносят в 31 штате. За прошлый год в Америке казнили 23 человек.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Лавров: «Пятерка» и Иран изучат способы торговли независимо от США Трамп передал для Ким Чен Ына диск с песней «Человек-ракета» Верка Сердючка покидает сцену
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент110
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками320
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала83
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение