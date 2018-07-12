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Курс юаня к доллару упал на 0,73 процента
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Курс юаня к доллару упал на 0,73 процента 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Народный банк КНР резко ослабил курс юаня к доллару. Местная валюта упала на 0,73 процента. Обменный курс составил 6,6726 юаня за доллар. Это произошло на фоне обострения торгового спора с США.
Вашингтон ранее обвинял Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару, передает РИА Новости. Подобные действия КНР стимулируют китайский экспорт в США.
В течение последних двух недель курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимум с января 2018 года.
США ввели 25-процентные импортные пошлины на 818 видов товаров из КНР стоимостью 34 миллиарда долларов. Пекин отреагировал незамедлительно, введя дополнительные 25-процентные тарифы на 545 видов американской продукции той же стоимостью.
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