Курс юаня к доллару упал на 0,73 процента

Народный банк КНР резко ослабил курс юаня к доллару. Местная валюта упала на 0,73 процента. Обменный курс составил 6,6726 юаня за доллар. Это произошло на фоне обострения торгового спора с США

Вашингтон ранее обвинял Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару, передает РИА Новости . Подобные действия КНР стимулируют китайский экспорт в США.

В течение последних двух недель курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимум с января 2018 года.

США ввели 25-процентные импортные пошлины на 818 видов товаров из КНР стоимостью 34 миллиарда долларов. Пекин отреагировал незамедлительно, введя дополнительные 25-процентные тарифы на 545 видов американской продукции той же стоимостью.