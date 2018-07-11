Мэра Нью-Йорка обвинили в нарушении при пересечении границы

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио оказался фигурантом криминальной хроники. Он вместе с сопровождавшими градоначальника охранниками нарушил иммиграционное законодательство США Мексики в ходе пересечения границы в районе города Эль-Пасо в штате Техас.

Инцидент произошел во время посещения объекта, где содержатся дети нелегальных иммигрантов, которых власти разлучили со своими родителями. Как передает ТАСС, мэр сначала оказался на территории Мексики, а затем вернулся на американскую, чтобы осмотреть данный объект. При этом Билл де Блазио проигнорировал требования сотрудника Пограничной службы США.