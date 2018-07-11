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Мэра Нью-Йорка обвинили в нарушении при пересечении границы
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Мэра Нью-Йорка обвинили в нарушении при пересечении границы 

Российская Газета 11 июля 2018
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио оказался фигурантом криминальной хроники. Он вместе с сопровождавшими градоначальника охранниками нарушил иммиграционное законодательство США и Мексики в ходе пересечения границы в районе города Эль-Пасо в штате Техас.
Инцидент произошел во время посещения объекта, где содержатся дети нелегальных иммигрантов, которых власти разлучили со своими родителями. Как передает ТАСС, мэр сначала оказался на территории Мексики, а затем вернулся на американскую, чтобы осмотреть данный объект. При этом Билл де Блазио проигнорировал требования сотрудника Пограничной службы США.
Отметим, что о ситуации с мэром стало известно из письма представителя Пограничной и таможенной службы на имя начальника полиции Нью-Йорка. Отметим, что представитель мэра Эрик Филлипс заявил о невиновности мэра — якобы он «пересек границу, получив одобрение и под наблюдением начальника контрольно-пропускного пункта».
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