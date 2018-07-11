«Браток» Трамп напал на Меркель: большой раздрай в НАТО

Ничего не скажешь, дожили: ключевые члены «агрессивного антироссийского блока НАТО » забыли о джентльменских манерах и наперебой обвиняют друг друга в «порочащих связях» с Москвой , всячески подчеркивая при этом свою собственную независимость от Кремля. Теперь «секретный российский агент в сердце западного мира» — это не только Дональд Трамп . Теперь, согласно тому же Трампу, в аналогичном статусе пребывает еще и Ангела Меркель , отказавшаяся в угоду Москве от независимости Германии ради поставок «оккупационного» российского газа.

Каждый россиянин — в глубине души немного «империалист». Не будем поэтому отрицать очевидное: подобная склока лидеров НАТО не может на каком-то уровне не льстить нашему «имперскому» национальному самосознанию. Самое главное при этом не увлечься и не перепутать божий дар с яичницей. Никаких «пророссийских элементов» или «заложников Москвы» в составе Североатлантического альянса нет. Все разговоры об этом — не более чем отвлекающий маневр, призванный прикрыть внутризападную борьбу за политическое и экономическое доминирование.

Лучший способ понять глубинный смысл экстравагантного поведения Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе — это ознакомиться с деталями судебного иска, который против нынешнего президента США на днях подал его бывший многолетний личный шофер.

Для очень многих больших начальников постоянный личный шофер — это близкий человек, почти что член семьи. Для многих — но только не для Трампа. Как следует из из жалобы человека, который ежедневно возил теперешнего американского лидера в течении 20 лет, миллиардер Трамп старался заставить работать своего шофера по максимуму, а платить ему по минимуму. Шоферу упорно не платили сверхурочные, долго отказывались поднимать зарплату, а когда, наконец, подняли, свели все повышение на ноль, резко ужав его медицинскую страховку.

В плане отношения к деньгам, людям и жизни президент Трамп совсем не отличается от коммерсанта Трампа. Почему американский лидер так витийствовал в Брюсселе, уравнивая взаимную торговлю Германии и России с якобы имеющим место отказом Берлина от своей независимости? Потому, что Трамп хочет убрать с германского энергетического рынка сильного конкурента в виде России и навязать Берлину несравненно более дорогой, но зато « свободный и демократический» американский газ.

Примерно то же самое относится и к гневным упрекам Трампа в адрес других членов НАТО по поводу того, что они якобы «нарушают свои обязательства» и недостаточно тратят на свою оборону. Не хочу выступать в роли «адвоката» тех участников Североатлантического альянса, что пока не повысили долю своих расходов на военные нужды до требуемого уровня в 2% ВВП. Но хочу, тем не менее, отметить: согласно договоренностям внутри НАТО, такое повышение должно состояться до 2024 года. Стало быть, гневные упреки Трампа по поводу того, что европейские члены НАТО «ловчат» и в нарушение своих обязательств перекладывают на плечи благородной, безотказной, но уставшей Америки бремя расходов на их собственную оборону, как минимум, преждевременны.

Иными словами, каким ты был, таким ты и остался: даже превратившись в президента США, Трамп по-прежнему является живым олицетворением старинного русского слова «торгаш». Разумеется, упреки американского лидера в адрес союзников имеют под собой не только экономическую подоплеку. Обвиняя всех вокруг в «работе на Москву», Трамп блестяще использует принцип «лучшая оборона — это наступление»: вынимает «жало» из аналогичных встречных обвинений в его адрес. Но главное, что управляет поведением Трампа, это все равно его менталитет коммерсанта — и не просто абстрактного коммерсанта, а хорошо знакомого нам типа бизнесмена из 90-х, облаченного в малиновый пиджак и действующего в духе формулы «наезд-отъезд».

Хорошо это или плохо для России? Пока такой вопрос повисает в воздухе. Общаясь в конце апреля в Берлине с немецкими экспертами, я услышал из их уст очень насторожившие меня сомнения: по-прежнему ли Ангела Меркель на 100% поддерживает проект газопровода «Северный поток-2»? Не начала ли она колебаться под американским давлением? Посмотрим, как «железный канцлер» будет вести себя теперь — после того, как президент Трамп в открытую попытался «поставить ее на место». С одной стороны, уступить такому бесцеремонному и наглому давлению означает потерять лицо. Манеры и стиль поведения Трампа играют против него самого. С другой стороны, европейцы не мыслят себя без Америки: капитулировать, столкнувшись с жесткими ультиматумами Вашингтона — это для них занятие абсолютно привычное.