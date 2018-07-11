Беженцы заработали более $100 тысяч на помаде с оскорблением Трампа

Американский косметический бренд заработал 100 тысяч долларов, то есть более шести миллионов рублей на помаде с оскорблением президента США Дональдом Трампом . Деньги переведут семьям беженцев, сообщило издание The Independent.

Большой спрос и солидную прибыль компании принесло провокационное название помады «F*ck Trump», упаковки с которой декорировали суровыми портретами лидера США. Таким образом, фирма-производитель предложила американкам не просто приобрести косметику, но и выразить свою гражданскую позицию.

Деньги обещают перевести в благотворительный фонд, который поддерживает семьи беженцев и защищает их права. В частности, в деле о разделении семей. Ранее Трамп принял закон, по которому нарушивших миграционные законы США разлучали с их детьми. Документ позже опротестовали в суде, но десятки высланных из страны беженцев до сих пор ищут своих детей, часть их которых осталась в американских интернатах.

Ранее губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм поручил начать расследование издевательств над детьми латиноамериканских мигрантов, проживающих в специальном центре. Пострадавшие рассказали, что охранники в лагере «Долина Шенандоа» раздевали их догола, привязывали к стульям и надевали на голову пакеты.